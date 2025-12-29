Contra agresividad de Gobierno de EEUU hacia Cuba, más solidaridad

El movimiento solidario con Cuba en Estados Unidos enfrenta hoy una urgencia histórica en medio del recrudecimiento sin precedentes de la agresividad del actual gobierno de Donald Trump hacia el país caribeño, afirman aquí.

Así lo constató Prensa Latina al preguntar sobre valoraciones -en un año que concluye y la proximidad de 2026 a la vuelta de la esquina- a algunos representantes de organizaciones que apoyan aquí el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y ,en primer lugar, el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de larga data.

Para Medea Benjamin, cofundadora de la organización CODEPINK, “es fundamental que en 2026 trabajemos con todas nuestras fuerzas para contrarrestar el estrangulamiento que la administración Trump está infligiendo al pueblo cubano”.

Ahora que el gobierno estadounidense se jacta abiertamente de revivir la Doctrina Monroe, nos corresponde a nosotros, el pueblo, decir no, subrayó la activista y escritora.

“Debemos rechazar esta brutal injerencia imperial -advirtió- e insistir en que Estados Unidos deje de interferir en los asuntos de nuestros vecinos”.

Similar criterio es el de Cheryl LaBash, copresidenta de la Red Nacional sobre Cuba (NNOC, por su sigla en inglés), quien señaló que el pueblo estadounidense no apoya la guerra económica de Estados Unidos contra la isla.

“Durante el último año, nuevos centros de organización se han sumado al movimiento para detener la guerra contra Cuba y permitir que Cuba prospere”, opinó.

Según LaBash, en 2025 los viajes a Cuba y las campañas de ayuda material fueron los pilares de este movimiento en ciudades como Denver, Filadelfia y Jacksonville, Florida.

También los consejos municipales de Chicago, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, y de Ypsilanti, Michigan, una ciudad pequeña, aprobaron por unanimidad resoluciones contra el bloqueo y para que Cuba sea eliminada de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, recordó la copresidenta de la NNOC, una coalición de más de 60 grupos.

La nueva campaña «Let Cuba Play», que lucha por las visas para que Cuba pueda competir en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, nos ayudará a llegar a aún más personas y a movilizar sus voces, acotó.

El también copresidente de la NNOC César Sánchez se refirió a la nueva a Campaña de Suturas para Médicos Cubanos y el Pueblo Cubano, que estará vigente hasta finales de febrero de 2026.

“Seguiremos fomentando la solidaridad nacional e internacional con Cuba. Utilizaremos todas las redes sociales para difundir nuestro mensaje sobre Cuba al máximo en 2026”, aseguró.

Mientras Manolo De los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum, afirmó que, frente a la intensificada agresión de Estados Unidos en el 2025, con sus renovados objetivos de cambio de régimen y un bloqueo recrudecido, el movimiento solidario con Cuba en este país enfrenta una urgencia histórica.

“Pero en esta coyuntura crítica, surge también una potente oportunidad: una nueva generación de jóvenes, profundamente descontenta con la administración Trump, cuestiona las viejas narrativas dominantes”, argumentó el además investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Es nuestro deber y nuestra esperanza llegar a esos jóvenes, desmontar las mentiras y mostrar la realidad de una guerra económica injusta que merece ser no solo denunciada, sino también derrotada por la conciencia de este pueblo, concluyó.

EN CONTEXTO

Actualmente la política de Estados Unidos hacia Cuba pasó de “máxima presión a máxima agresión”, expresó en una entrevista exclusiva en junio Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos en la Cancillería cubana, durante una visita de trabajo a Washington DC.

Al referirse entonces a las medidas tomadas por el Gobierno de Trump para castigar a la mayor de las Antillas sentenció la diplomática: “No nos sorprende”.

“La política de Estados Unidos transcurre por una avenida de ficción, donde se inventan cosas, se financian a otros para que repitan esos inventos y después se castiga a Cuba igual por ese invento”, acotó.

Esa política, “pudiera también provocar irresponsables escenarios de confrontación como quieren quienes siempre han dificultado y obstaculizado las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que puede ir desde una ruptura de relaciones diplomáticas hasta una situación de escaseces tan grandes provocadas deliberadamente por Estados Unidos”.

