Rusia acusa a EEUU de caotizar relaciones internacionales

Estados Unidos y los países de su esfera de influencia siguen caotizando y desestabilizando las relaciones entre las naciones, denunció hoy el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin.

«Por culpa del campo occidental, que continúa la caotización y la desestabilización de las relaciones internacionales, se erosionan los fundamentos legales en el ámbito de la seguridad», advirtió el diplomático en la conferencia que organizan el Club de Debates Valdái y el Instituto de Estudios Estratégicos Interregionales Rusia-Uzbekistán.

Galuzin, subrayó, durante su intervención en la cita que tiene como sede la ciudad uzbeka de Termez del 30 al 31 de marzo, que «en la esfera del desarrollo, sólo se crea una apariencia de trabajo conjunto, que en realidad es una forma de colonialismo».

El campo occidental, enfatizó, está dispuesto a todo para aferrarse a su hegemonía en el mundo.

«Vemos que Occidente está dispuesto a cualquier paso para conservar su hegemonía, hasta la intervención armada y la incautación de activos soberanos de los países que llevan a cabo una política exterior e interior independiente y soberana», aseguró.

El vicecanciller ruso consignó que crece la brecha entre los intereses de la mayoría de países del mundo y de la minoría occidental.

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