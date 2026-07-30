Resguarda Monumento Plaza de la Patria de Bayamo, importantes hechos ocurridos en el territorio

El Monumento Plaza de la Patria de Bayamo, es una institución patrimonial que resguarda importantes hechos ocurridos en el territorio. La instalación fue fundada en el año 1982, cuando Granma se ganara la sede por las celebraciones principales del Día de la rebeldía nacional. A más de CUATRO décadas de su creación, el monumento continúa con la misión de investigar, promover y conservar el patrimonio cultural de Granma.