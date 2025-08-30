Granmenses denuncian amenazas a Venezuela y la paz en Latinoamérica y el Caribe.

El pueblo de Granma como toda Cuba denunció firmemente la nueva demostración de fuerza imperial de la administración Trump en sus intentos de desestabilizar la paz y soberania de América Latina y el Caribe.

En acto de reafirmación que juntó a granmenses de diversos sectores sociales en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, se condenó el despliegue naval estadounidense, escalada que constituye amenaza directa contra Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro.

En la cita que contó con las principales autoridades políticas y gubernamentales en este territorio del oriente de Cuba, se convocó a mantener la unidad e integración latinoamericana y caribeña.

Ante las hostilidades del imperio, el pueblo de Granma muestra solidaridad con la nación bolivariana y pueblos que defienden su independencia.

Jorge Luis Rios