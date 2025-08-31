Polonia barre a Cuba en tres sets y envía equipo caribeño a lucha por séptimo lugar en voleibol

Los equipos de Cuba y China sufrieron derrotas ante Polonia y Francia, respectivamente, por lo que disputarán el séptimo lugar del Campeonato Mundial Masculino Sub-21 de Voleibol 2025 en la última jornada del torneo en Jiangmen.

Polonia venció a la selección caribeña en sets consecutivos de 25-20, 25-20 y 25-19, mientras que Francia se impuso sobre el equipo anfitrión con parciales de 25-21, 25-21 y 25-22 durante los play off por las posiciones del quinto al octavo puesto.

El conjunto antillano fue superado por su rival en los principales aspectos del juego: ataque (44-33), bloqueo (7-6) y puntos directos por saques (5-2). Además, cometió un error más que su contrincante (19-18).

El jugador en posición de esquina Carlos Pereira fue el único cubano que alcanzó doble dígitos en anotación, con 15 puntos (13 en remates y 2 en bloqueos).

Daniel Martínez, por su parte, registró solo siete puntos (5 remates y 2 saques directos) en un partido donde evidenció signos de agotamiento tras siete encuentros consecutivos cargando con la responsabilidad ofensiva de su equipo, actuaciones que lo habían convertido en una de las sensaciones del torneo.

El gigante cubano se mantiene al frente de la clasificación de máximos anotadores (199 puntos: 166 en ataques, 10 en bloqueos y 23 en saques), posición ya inalcanzable al restar solo una jornada. También lidera las estadísticas de servicio y ataque, en este último apartado con un promedio de 20.75 puntos por partido y una eficiencia del 50.15%, a pesar de su rendimiento disminuido en el partido de hoy.

Tampoco pudo contar el equipo con el atacante de esquina Félix Ernesto Rodríguez, debido a una contractura en el muslo derecho que lo obligó a abandonar el partido ante Italia. Su posibilidad de volver a la cancha este domingo sigue siendo incierta para el compromiso previsto a las 2:00 am (hora de Cuba).

Otros jugadores que contribuyeron fueron los centrales José Morejón y Nathan Massó (5 puntos cada uno), y el auxiliar Alessandro González junto al pasador Ronaldo Flaquet (ambos con 4 puntos). En este cotejo, el opuesto polaco Wojciech Gajek finalizó como el máximo anotador del partido con 20 puntos (18 en ataques, 1 en bloqueo y 1 en saque).

El conjunto cubano llega a este duelo contra los locales con un historial de cuatro victorias (sobre Bulgaria, Brasil, Colombia y Egipto) y cuatro derrotas (frente a República Checa, Japón, Italia y Polonia).

Por su parte, los chinos, que también ocuparon el tercer puesto en su grupo eliminatorio, consiguieron triunfos ante Turquía, Marruecos, Tailandia y Japón, y sufrieron reveses contra Estados Unidos, Egipto, Irán y Francia.

Cubadebate