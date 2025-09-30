Cuba descansa invicta en Panamericano de béisbol Sub-23

La selección cubana de béisbol categoría Sub-23 que participa en el Campeonato Panamericano con sede en Panamá, disfruta hoy de una jornada de asueto luego de salir victoriosa en sus dos primeros desafíos.

Los antillanos lideran su grupo B luego de doblegar a Islas Vírgenes de Estados Unidos en su debut con marcador de 8-2 y blanquear la víspera 5-0 a Aruba sobre la grama del Estadio Justino Salinas de la comunidad de La Chorrera.

En ese último partido José Ignacio Bermúdez se llevó el crédito con una labor de seis capítulos, trayecto donde diseminó cuatro incogibles y dejó a cinco bateadores con el bate al hombro. Yuniel Batista sacó los últimos tres outs, dos de ellos por la vía del ponche, para cerrar el duelo.

Un doble impulsador de Harold Vázquez en el mismo primer episodio ante un envío del derrotado Zane Tromp, hubiera bastado para la victoria, pero los dirigidos por el campeón olímpico Danny Miranda marcaron cuatro anotaciones en el sexto acto para definir el choque.

Un biangular de Dairon Miranda se combinó con par de errores de la defensa rival, un pelotazo, dos bases por bolas y un sencillo remolcador de Yunieski Remón, para fabricar el paquete, que fue completo a los récords del relevista Vince Ramada.

Mañana miércoles los cubanos enfrentarán a Puerto Rico, elenco que venció en su primera salida, y cerrará el jueves la fase de grupos contra Bahamas, que ya tiene dos derrotas en su cuenta.

Por el apartado A los anfitriones panameños están invictos en dos partidos, México venció en su debut, mientras Guatemala tiene balance de 1-1 y Honduras sufrió el revés en su presentación.

Según el sistema de competencia los dos equipos mejor ubicados en cada llave accederán a la semifinal cruzada y los tres medallistas obtendrán un cupo para el Campeonato Mundial que se disputará el año próximo en Nicaragua.

