Embalses de Guantánamo muestran recuperación

La presa La Yaya, el mayor embalse de la provincia de Guantánamo, comienza a recuperarse gradualmente por las lluvias de la onda tropical que incidió en el oriente cubano desde el pasado viernes, convertida luego en la Tormenta Tropical Imelda.

Yamilka Álvarez Ramos | Fotos de Recursos Hidráulicos

Luego de varios meses en volumen muerto, el embalse acumula 22,7 millones de metros cúbicos (m3) de agua, muy distantes de los 160 millones para los que está diseñada, pero que duplican los 11 millones (siete por ciento de su capacidad) que contenía al recibir los efectos del evento hidrometeorológico, refiere el periódico Venceremos.

Las perspectivas de una mayor recuperación en los próximos días son favorables, puesto que la mayor parte de su cuenca hidrográfica se encuentra en la provincia de Santiago de Cuba, territorio que en la zona oriental acumula las mayores precipitaciones y cuyos escurrimientos en gran medida aportan agua a La Yaya.

El embalse Faustino Pérez, conocido popularmente como La Esperanza y decisiva en el abastecimiento a la ciudad de Guantánamo, es la de mayor ganancia hasta ahora, con 23,3 millones de m3, volumen que comienza a ser regulado para que, calculado los escurrimientos de las serranías hacia el río Guaso, no llegue a desbordar los 26 millones de su capacidad de llenado.

También se favoreció con las lluvias Los Asientos (17,5 millones de m3 de capacidad) en San Antonio del Sur, que este lunes comenzó a verter, bajo estrecha vigilancia, teniendo en cuenta las experiencias que dejó Oscar entre las poblaciones aguas abajo, en ese municipio.

Esa situación y la persistencia de las lluvias evidencian la saturación de los suelos y de los escurrimientos superficiales que pueden provocar peligrosas crecidas de los ríos, por lo cual el Grupo Temporal de Trabajo para situaciones de emergencia en su reunión de este lunes insistió en mantener la vigilancia hidrometeorológica y la protección de las personas que en condición de evacuadas tienen que permanecer en los centros que las acogen o en las casas de amigos y familiares.

Yoel Pérez García, primer secretario del Partido en la provincia, junto a Alis Azahares Torreblanca, gobernadora, indicaron iniciar la recuperación donde sea posible e impulsar la higienización con la chapea de áreas enyerbadas y eliminando situaciones que puedan favorecer brotes diarreicos, la proliferación del mosquito y de las arbovirosis.

Se pasó revista a la producción de pan, la cual se garantiza, en opinión de los directivos de la Empresa de la Harina; la situación eléctrica, con varias afectaciones en la provincia, la distribución y comercialización de los productos agrícolas cosechados antes de las lluvias, y se indicó a las autoridades de Salud y las de Educación, la revisión y certificación estructural de las instalaciones antes del reingreso de los alumnos para continuar el curso escolar.

Pérez García llamó a las autoridades de transporte y vialidad a revisar el estado de las carreteras, puentes y alcantarillas, el señalamiento de socavamientos del vial en las proximidades de la loma de La Gobernadora (antiguamente Herradura) y reiteró que se exija el cumplimiento de las regulaciones temporales establecidas para el tránsito por el viaducto de La Farola, donde se han producido deslizamientos de tierra.

