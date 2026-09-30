Entregó OPS/OMS equipos de fumigación en Holguín

La oficina regional de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Cuba (OPS/OMS) informó que entregó 50 bazookas de fumigación en la provincia de Holguín, con apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El organismo precisó desde su perfil en la red social Facebook que otras 90 bazookas serán distribuidas en las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa en octubre de 2025, como parte de las acciones de prevención y control del mosquito Aedes aegypti.

Los equipos incorporan tecnología que permite emulsión del insecticida con agua en lugar de petróleo, lo cual favorece una fumigación más eficiente y con menor impacto ambiental, además de reducir la dependencia de combustibles derivados del petróleo.

La OPS/OMS destacó que esta innovación resulta pertinente ante los desafíos asociados a la disponibilidad de combustible en el país y constituye un aporte al fortalecimiento de las capacidades del sistema de salud cubano.

El proceso de fumigación en Cuba se mantiene como acción esencial dentro de la estrategia nacional de control sanitario, pues reduce la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya.

Este procedimiento, realizado de manera sistemática por brigadas especializadas, complementa medidas higiénico‑sanitarias como el control autofocal y la eliminación de criaderos, contribuyendo a preservar la salud pública y la seguridad epidemiológica.

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