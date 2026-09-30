Continúan encuentros sobre la implementación de transformaciones económicas en Granma

Grupos del sistema empresarial, organismos globales de la economía, del sector jurídico, empresas agroindustriales e instituciones gubernamentales continúan los intercambios para tratar los temas referidos con las transformaciones socioeconómicas, aprobadas en el país, en junio último.

En el más reciente intercambio, efectuado en Bayamo, con participación de intendentes, directivos de la Agricultura, entre otros, junto a las autoridades del Partido y Gobierno, abordaron específicamente las contenidas en el eje temático 7, para incentivar la recuperación agrícola.

De las 176 medidas, 162 tienen un impacto directo en el sector agropecuario y forestal, pues involucra también las relacionadas con el sistema empresarial, las entidades bancarias y financieras y las de corte organizativo, lo cual subraya la importancia de su ejecución en la rama productiva con grandes potencialidades en sus 13 municipios.

Son esenciales aspectos como la autonomía de la empresa estatal socialista, la posibilidad de asociarse con los nuevos actores no estatales, el acceso al mercado de recursos de insumos y a la comercialización directa sin intermediarios.

Destaca la integralidad de las cinco transformaciones que tienen que ver con la tierra, la mayor autonomía que se le concede al sector cooperativo y campesino, en igualdad de condiciones que el resto de los actores económicos, junto a la comercialización, la posibilidad de crear mercados de insumo para asegurar producciones con capital extranjero o empresas mixtas y el fondo de fomento agrícola, ubicado en los bancos de los territorios.

La provincia de Granma se suma a este amplio proceso de intercambios, un método de participación popular, ya que estos encuentros, además de servir como medidor del dominio de la aplicación de las transformaciones, también permite escuchar criterios y esclarecer dudas, a partir de las experiencias adquiridas con agentes dinamizadores.

La Demajagua