Listo el Enidio Díaz, para producir meladura en Campechuela

La Empresa agroindustrial azucarera Enidio Díaz Machado, de Campechuela, está lista para iniciar sus operaciones con la molienda de caña y producir meladura, cuando las condiciones actuales del clima lo permitan.

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Las lluvias de los últimos días han impedido la arrancada del ingenio en Ceiba Hueca, donde está  enclavado,  para aprovechar la  materia prima disponible en estos momentos  y aportar  a  la producción de alcoholes y otros renglones  derivados  del proceso fabril.

La producción de meladura no solo contribuye a la economía municipal, sino que también forma parte de las estrategias de diversificación que se impulsan en el sector azucarero y  se convierte en un paso concreto hacia la consolidación de la soberanía  alimentaria.

Según trascendidos en la prensa, autoridades del territorio,  constataron el estado de los equipos y la preparación de la fuerza laboral, aspectos esenciales para la realización  de la zafra.

Con anterioridad,  el ingenio  Arquímedes Colina, ubicado en el poblado de Mabay, a unos 20 kilómetros de Bayamo, ha vuelto a echar humo y  hace algunas molidas,   en tanto busca recuperar la cadena de valor completa de la agroindustria azucarera  del territorio.

La Demajagua

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