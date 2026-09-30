Listo el Enidio Díaz, para producir meladura en Campechuela

La Empresa agroindustrial azucarera Enidio Díaz Machado, de Campechuela, está lista para iniciar sus operaciones con la molienda de caña y producir meladura, cuando las condiciones actuales del clima lo permitan.

Las lluvias de los últimos días han impedido la arrancada del ingenio en Ceiba Hueca, donde está enclavado, para aprovechar la materia prima disponible en estos momentos y aportar a la producción de alcoholes y otros renglones derivados del proceso fabril.

La producción de meladura no solo contribuye a la economía municipal, sino que también forma parte de las estrategias de diversificación que se impulsan en el sector azucarero y se convierte en un paso concreto hacia la consolidación de la soberanía alimentaria.

Según trascendidos en la prensa, autoridades del territorio, constataron el estado de los equipos y la preparación de la fuerza laboral, aspectos esenciales para la realización de la zafra.

Con anterioridad, el ingenio Arquímedes Colina, ubicado en el poblado de Mabay, a unos 20 kilómetros de Bayamo, ha vuelto a echar humo y hace algunas molidas, en tanto busca recuperar la cadena de valor completa de la agroindustria azucarera del territorio.

La Demajagua