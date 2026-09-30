Retoman espacio literario jiguanisero

Escritores del municipio de Jiguaní retomaron el espacio cultural Paseo Literario, en el boulevard de ese territorio.

A través de su perfil en la red social Facebook, el narrador Alexey Mendoza Quintero, refirió que el espacio, creado por los escritores Delis Gamboa y Marianela Labrada, mantiene su esencia fundacional de promoción literaria, ahora conducido por él y Hector Luis Leyva Cedeño, ambos escritores y miembros de las organizaciones de vanguardia artística en la provincia.

En el regreso de Paseo Literario abordaron el Cuento Nosostros, de Carlos Casasayas Comas y la obra poética de Déborah Frómeta Cobo, escritora e investigadora.

Asimismo, fue momento para apreciar los textos de la aficionada Ana Julia Peregrino y la frescura de los versos de Héctor Luis Cedeño.

Durante Paseo Literario los conductores del espacio promovieron los textos Oros Viejos, de Herminio Almendros y Cuentos de Guane, de Nersys Felipe.

La propuesta fue oportuna para la expoventa de libros y opciones didácticas para los más pequeños de casa.

Paseo Literario forma parte del intenso quehacer en el territorio jiguanisero para fomentar la lectura y promover la obra de diversos autores

Radio Bayamo