Debatieron en Cauto Cristo temas de interés económico y social

Los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cauto Cristo debatieron temas medulares para el desempeño económico del territorio durante la sesión ordinaria de ese órgano de gobierno.

La agenda estuvo centrada en el análisis y aprobación de la implementación de las Transformaciones Económico – Sociales a nivel local.

Los presentes también coincidieron en la necesidad de potenciar las producciones en las condiciones actuales y aprovechar las oportunidades que ofrecen las diferentes modalidades de la producción de alimentos.

El informe de la Comisión Permanente de Trabajo que atiende la esfera Agroalimentaria destaca las potencialidades existentes en los programas de la Agricultura Urbana, Suburbana y familiar.

El espacio fue oportuno para la aprobación del plan del presupuesto para el año 2027, con un enfoque de equidad social, que sigue apostando por las prioridades para programas sociales y personas vulnerables.

En la sesión fueron aprobados además las formas de implementación municipal para el redimensionamiento de los programas del sector presupuestado, consistente en la optimización de la fuerza de trabajo necesaria para las instituciones.

Los delegados se comprometieron a dar seguimiento a los acuerdos aprobados en la sesión y fortalecer el trabajo desde cada comunidad y por comisiones.

Radio Bayamo