Coloquio en Granma ratifica valor estratégico de las relaciones públicas

Comunicadores sociales, docentes y otros profesionales de Granma ratificaron este fin de semana el papel estratégico de las Relaciones Públicas en el fortalecimiento institucional, la confianza pública y el desarrollo del sistema de comunicación social cubano.

Durante el II Coloquio de Relaciones Públicas, realizado en la mañana de este sábado, a propósito de celebrarse el Día Interamericano de las Relaciones Públicas, los participantes compartieron experiencias, saberes y perspectivas sobre los retos y oportunidades de una profesión llamada a gestionar vínculos, reputación y diálogo en escenarios cada vez más complejos.

Recalcaron que las Relaciones Públicas deben entenderse como espacio de mediación, diálogo y construcción de confianza entre las organizaciones y sus públicos, más allá de una visión limitada a la emisión de mensajes, la imagen institucional o el ceremonial.

El intercambio, organizado por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) centró la atención en los desafíos que impone la transformación digital y en las posibilidades que abre el avance de la inteligencia artificial para la gestión comunicacional.

Los asistentes coincidieron en que la incorporación de nuevas tecnologías debe acompañarse de una actuación ética, profesional y transparente, en correspondencia con los principios humanistas que sustentan el trabajo de las relaciones públicas.

En ese sentido, el encuentro reafirmó la necesidad de aprovechar las herramientas digitales para mejorar la capacidad de escuchar, analizar, dialogar y ofrecer respuestas oportunas a los diferentes públicos, sin sustituir la responsabilidad humana en la toma de decisiones ni en la construcción de confianza.

Como resultado del coloquio, los participantes suscribieron una Declaración Final en la que reconocen la importancia de las Relaciones Públicas como función estratégica para el desarrollo organizacional, la necesidad de fortalecer la cultura de la comunicación en las instituciones cubanas y el compromiso con una gestión ética, profesional y transparente de la comunicación.

Asimismo, destacaron la conveniencia de aprovechar las potencialidades de la inteligencia artificial sin renunciar a los principios humanistas que distinguen a la profesión, y el valor de la confianza, la reputación y el diálogo como pilares de las Relaciones Públicas contemporáneas.

Las Relaciones Públicas constituyen una especialidad esencial para articular la relación entre organizaciones y sus públicos, sobre la base de la credibilidad, la escucha activa y la coherencia entre el discurso institucional y la práctica cotidiana.

La ACCS, fundada en 1991, agrupa en Cuba a profesionales vinculados con la publicidad, la propaganda, las relaciones públicas, la comunicación institucional, el marketing, la investigación y otras especialidades afines.

La Demajagua