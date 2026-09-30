Instalan fuentes renovables de energía en instituciones de Cauto Cristo

Los servicios públicos mejoran en Cauto Cristo con la nueva instalación de paneles solares en centros vitales del territorio.

Los clientes de la Oficina de Telecomunicaciones de Cuba en este territorio disponen de energía renovable para las prestaciones de la telefonía fija.

Quienes tienen teléfonos fijos, pueden comunicarse más tiempo, gracias a esta novedosa tecnología, aquí en el poblado principal y localidades aledañas.

Recientemente también había sido beneficiado el barrio de Babiney, donde los usuarios pueden llamar a cualquier hora desde su dispositivo por cable.

De igual forma, los pacientes y la población de la comunidad intrincada de Tranquera poseen energía eléctrica en el consultorio, lo que les garantiza una atención de mayor calidad en su barrio.

El programa de transición energética constituye una apuesta en el país, que pretende traer más beneficios a este pueblo de poco más de 20 mil habitantes.

La instalación de paneles solares en Cauto Cristo se enmarca en un programa más amplio de transición energética que abarca diversos sectores del municipio.

La energía solar ya beneficia a varias instalaciones sociales, entre ellas la funeraria, las sucursales bancarias, la oficina de la Empresa Eléctrica y la Casa de Abuelos.

En el sector de la Salud, el policlínico municipal Joel Benítez cuenta con baterías solares cuya carga alcanza para toda la noche, lo que ha permitido ahorrar combustible al evitar el encendido de grupos electrógenos de alto consumo ante cada urgencia.

En el ámbito de las telecomunicaciones, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cauto Cristo, Osner Pompa León, confirmó que aún falta instalar paneles solares en la oficina comercial de Etecsa, para la telefonía celular, centro que requiere una potencia de unos 30 kilovatios por hora para casi su cobertura total. Las autoridades trabajan a nivel provincial para resolver esta demanda, considerando que la telefonía fija y móvil constituyen servicios prioritarios.

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Esta iniciativa forma parte de una estrategia que ya ha beneficiado a otros municipios de Granma como Jiguaní, Guisa, Bartolomé Masó, Río Cauto, Campechuela y Media Luna, donde operan sistemas fotovoltaicos de 30 kilovatios con baterías de acumulación.

A nivel nacional, el programa de transición energética ha representado un salto significativo: la instalación de las fuentes renovables en la generación eléctrica pasó del 3% al 10% en un solo año.

Radio Bayamo