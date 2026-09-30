Desarrolla la CTC en Granma actividades en Jornada por el Día del Adulto Mayor

Múltiples actividades desarrolla la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en Granma y sus sindicatos como parte de la Jornada Nacional por el Día del Adulto Mayor, a celebrarse el próximo primero de octubre.

Liuber Mora García, miembro del secretariado de la CTC en la provincia, dijo que las acciones son coordinadas con la Universidad de Granma, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la cátedra del adulto mayor, Crisol de Valores de la Casa Provincial de Orientación a las mujeres y las Familias y otros organismos que inciden en la atención a los jubilados y pensionados.

Matutinos especiales en los centros de trabajos donde prestan sus servicios jubilados insertados, homenajes a dirigentes sindicales adultos mayores, que se mantienen activos en las empresas organismos y entidades, encuentros entre adultos mayores y las nuevas generaciones de trabajadores, constituyen algunas de las iniciativas a desarrollar durante la jornada.

Durante la Jornada Nacional por el Día del Adulto Mayor dirigentes sindicales y administrativos de distintos organismos visitan hogares de adultos mayores en situaciones de discapacidad, para contribuir con la atención a estas personas, entre otras actividades culturales y recreativas.

Radio Bayamo