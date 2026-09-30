Irán advierte sobre consecuencias tras visita de Netanyahu a EAU

Irán condenó hoy la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y advirtió sobre las repercusiones de la presencia de Israel en la región.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní explicó que el viaje de Netanyahu tuvo lugar en una “coyuntura delicada”, marcada, según Teherán, por los ataques israelíes contra Irán y la situación en Palestina y Líbano.

“La presencia de esta entidad divisiva en la región genera una situación peligrosa”, afirmó la cancillería iraní, que instó a los países regionales a mantenerse alerta ante lo que calificó de amenazas israelíes contra la paz y la seguridad compartidas.

Asimismo, pidió a los Estados de la zona impedir que sus territorios sean utilizados para acciones que puedan afectar la estabilidad regional.

Medios israelíes informaron que Netanyahu realizó el 27 de septiembre una visita no anunciada previamente a EAU, durante la cual sostuvo una reunión con representantes de varios países.

Según esas informaciones, en el encuentro participaron funcionarios de Israel y EAU, además de representantes de Arabia Saudita, Estados Unidos, Marruecos, Kuwait, Bahréin, Libia, Omán y Egipto.

La advertencia iraní se produce en un contexto de tensiones regionales vinculadas al conflicto entre Teherán, Estados Unidos e Israel.

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán que, según Teherán, causaron miles de muertos. La República Islámica respondió con acciones contra objetivos israelíes y estadounidenses en distintos puntos de la región, antes de alcanzarse un acuerdo de alto el fuego en abril.

Posteriormente, Estados Unidos efectuó nuevos ataques contra instalaciones en territorio iraní, mientras las negociaciones entre ambos países permanecían estancadas por diferencias relacionadas con la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, pese a la firma de un memorando de entendimiento en junio.

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