El taekwondo nos regala una esperanza

El espigado taekwondoca Yoikel Goicochea Henry, campeón de los Juegos Panamericanos Juveniles y subtitular de los Centroamericanos y del Caribe ante el viejo y talentoso zorro mexicano Carlos Sansores, sumó otra valiosa medalla de plata en su prometedora trayectoria.

Lo consiguió en los más de 87 kilogramos del Abierto de Brasil. Para acceder a la discusión de la corona derrotó 2-1 al anfitrión Patrik Pereira Cardoso, bronceado mundial juvenil.

Luego Goicochea cedió en dos periodos frente al también local Pedro Arthur Alves, ocupante del último puesto del podio en el Campeonato Panamericano de este año.

Antes de esa actuación, la flamante tricampeona en lides múltiples regionales Arlettys de la Caridad Acosta dominó los 73 kilos femeninos, también en la modalidad de combate.

Alcanzó el máximo lauro al barrer a la carioca Maria Eduarda Souza, en un formato triangular cerrado por otra representante de casa, Livia Portigliotti.

La reducida delegación finalizó con un muy relevante tercer puesto por naciones, evidencia de una importante efectividad en todas las presentaciones.

Esta competencia posee más implicaciones pues entregó 20 puntos para los listados mundial y olímpico del arte marcial surcoreano. Reunió a una cifra superior de 1 500 exponentes procedentes de más de 30 países, entre ellos Argentina, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Portugal, Rusia y Venezuela.

Brasil dominó ampliamente la especialidad de combate gracias a las victorias de Aubin de Giovanni en los 54 kg masculinos, Gabriel Ramos en los 63, Fillipe Almeida los 68, Edival Pontes en los 74 y el titular del orbe Henrique Marques en los 80.

Las mujeres no quedaron detrás, con las consagraciones de Eduarda Pereira en 46, Beatriz Pedrozo en 53, la también dorada a nivel planetario Maria Clara Pacheco en 57, Caroline Santos en 62, Milena Titoneli en 67 y Mikaela Oliveira en más de 73.

Únicamente la mexicana Daniela Souza (49), el canadiense Nicholas Hoefling (58) y el estadounidense Michael Rodríguez (87), además de Acosta, se interpusieron en la fiesta de los brasileños.

En cuanto a Cuba, estos desempeños, más los realizados recientemente por otros atletas como Anaisel León y Marlyn Pérez, nos regalan una posibilidad de soñar.

Tras el retiro de Rafael Alba en los Juegos Olímpicos de París muchos pensamos que el taekwondo tardaría en volver a vivir grandes emociones. Nadie puede atreverse a afirmar que con esta generación las preseas a los niveles más exigentes están garantizadas, pero contamos con el legítimo derecho de sostener una esperanza.

La Demajagua