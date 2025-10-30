ALBA-TCP aplaude y respalda Cuba tras votación contra bloqueo en ONU

El ALBA-TCP aplaudió y respaldó hoy a Cuba tras la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el ilegal y criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos, que recibió el apoyo de 165 países del mundo.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresó en un comunicado que, una vez más, la inmensa mayoría de la comunidad internacional expresó el repudio de los pueblos.

El bloque integrador latinoamericano y caribeño calificó de desmedida, supremacista, improcedente e imperialista la posición de los gobiernos estadounidenses contra Cuba durante más de seis décadas.

Denunció que esa política sobre este país hermano es la “causante de profundas pérdidas superiores a cinco mil millones de dólares al año, consufrimientos enormes provocados en salud, educación, acceso a energía y alimentos, y, en general, al bienestar del pueblo cubano y su economía”.

La Alianza indicó que las presiones del gobierno de Estados Unidos no fueron capaces de cambiar el apoyo abrumador de la comunidad internacional a que se ponga fin al bloqueo, ni ocultar el hecho irrebatible de que ese instrumento económico “es un arma de agresión inaceptable”.

Significó que el pueblo cubano, digno y resiliente, ha sabido crecerse en las dificultades, convencido de que la verdad lo asiste y de que doblegarse ante la crueldad de Washington no es una opción.

El ALBA-TCP aseguró que continuará denunciando este acto ilegal e inmoral y exigiendo al gobierno de Estados Unidos el fin inmediato al ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, y de “su exclusión de la arbitraria y unilateral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo”.

Ratificó, asimismo, que seguirá exigiendo respeto al derecho de todos los pueblos del mundo a vivir sin sanciones y amenazas.

Después de intensas presiones de Washington contra naciones del mundo, fundamentalmente de América Latina y Europa, 165 países votaron la víspera a favor de la resolución presentada por Cuba, siete lo hicieron en contra y 12 se abstuvieron.

