Anuncian ayuda de Arabia Saudita para recuperación tras huracán

Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro, envió hoy un saludo al pueblo cubano que ha enfrentado el paso del huracán Melissa, y anunció importantes muestras de solidaridad internacional para apoyar la recuperación de las provincias orientales afectadas.

ACN | Foto Estudios Revolución

Durante un encuentro con Su Alteza Real Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Heredero y Primer Ministro del Reino de Arabia Saudita, se acordó el envío de una importante ayuda para contribuir a la recuperación de los daños provocados por el huracán, según informó el sitio web de la Presidencia.

En declaraciones tras la reunión, Marrero Cruz señaló que compartió con el dirigente saudita dos momentos: uno de mucha alegría y otro de tristeza.

El primero, por la contundente victoria en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se alcanzaron 165 votos contra el bloqueo; el segundo, al informar sobre los daños causados por Melissa en sectores clave como la vivienda y la agricultura.

El Jefe de Gobierno cubano también destacó que el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, le manifestó que de inmediato saldrán barcos de su país para apoyarnos con arroz, transformadores eléctricos y otros medios para la recuperación.

Marrero Cruz, quien participa en el 9no. Foro Iniciativa Futuro de la Inversión, aseguró que apenas regrese a la Isla se incorporará a la recuperación en las provincias orientales, y reconoció la resistencia del pueblo cubano, destacando que fueron evacuadas o reubicadas casi 800 mil personas para preservar su vida.

Finalmente, el Primer Ministro reiteró su confianza en que “vamos a estar junto al pueblo en ese proceso de alcanzar una victoria contundente en la recuperación, no solo logrando que las cosas vuelvan a estar como antes, sino pensar en hacerlas mejor”.

