Cuba presenta edición limitada de habanos

La corporación internacional Habanos S.A. informó hoy de la presentación en España del Montecristo Elba Edición Limitada 2025, toda una novedad en el mundo tabacalero.

El mensaje, difundido este jueves en esta capital, explica que la marca Montecristo celebra sus 90 años con dicha presentación, cuya edición Premier se lanza en exclusiva para el mercado español.

La compañía reafirma, con esta nueva Edición Limitada que combina tradición, maestría y elegancia, su compromiso con la excelencia y la innovación.

Tal novedad se celebró durante el evento Elba, el tesoro de Montecristo, organizado por Club Pasión Habanos en la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas, uno de los encuentros más esperados por los aficionados al Habano.

La velada reunió a más de 400 personas entre distribuidores exclusivos, prensa especializada y aficionados, que tuvieron la oportunidad de disfrutar en primicia de esta vitola única, diseñada para reflejar la elegancia y el sabor inconfundible de la marca Montecristo, significa el comunicado.

Con esta Edición Limitada, Habanos, S.A. reafirma su compromiso con la excelencia y la autenticidad que distinguen a la marca Montecristo.

Elba (cepo o diámetro de 54 por 146 milímetros de largo) con vitola de galera Encantos, inédita dentro del portafolio de Habanos, de fortaleza media a fuerte, es elaborada Totalmente a Mano con Tripa Larga.

La pieza tiene un añejamiento de al menos dos años, con hojas de capa, tripa y capote seleccionadas minuciosamente de las mejores vegas de la zona de Vuelta Abajo, en la occidental región cubana de Pinar del Río, reconocida por producir el considerado mejor tabaco del mundo.

Su equilibrio, intensidad y elegancia reflejan la esencia inconfundible de Montecristo y consolidan su lugar entre las grandes leyendas del Habano.

Montecristo Elba Edición Limitada 2025 se presenta en dos exclusivas versiones, un estuche especial de 20 unidades que llegará a todos los mercados del mundo, y una edición Premier que se presenta únicamente en España.

La última mencionada en un estuche especial de cinco unidades en una tirada limitada de tan solo 10 mil envases numerados. Cada Habano lucirá un cintillo Edición Limitada Premier.

Ambas presentaciones irán equipadas con tecnología NFC en el envase y en la anilla. Con este lanzamiento, Habanos, S.A. amplía su portafolio de Ediciones Limitadas, consolidando el liderazgo mundial de Montecristo y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia.

Habanos, S.A., es líder mundial en la comercialización de puros Premium tanto en Cuba como en el resto del mundo. Para ello cuenta con una red de distribución exclusiva presente en los cinco continentes y en más de 130 territorios.

Habanos, S.A. comercializa 27 marcas Premium elaboradas Totalmente a Mano entre las que destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann y Trinidad, entre otras amparadas por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Habanos.

Los Habanos se siguen elaborando Totalmente a Mano desde hace más de 500 años y desde entonces son referencia para todo el mundo, concluye el comunicado oficial.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959