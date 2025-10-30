Entrega ONU insumos médicos tras huracán Melissa

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba, a través de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), entregó insumos médicos y de apoyo a personas damnificadas por el huracán Melissa, precisó la institución desde su perfil en Facebook.

Entre los recursos distribuidos figuraron nueve kits de emergencia que beneficiarán cerca de cinco mil servicios básicos de salud, según la representación de OPS/OMS en Cuba.

Asimismo se entregaron 42 mil tabletas de cloro para tratar aproximadamente ocho millones de litros de agua, a fin de asegurar la potabilidad en comunidades afectadas.

El envío contempló 30 mantas para proteger insumos médicos y 10 mochilas con equipos esenciales para el primer nivel de atención sanitaria.

Además se proporcionaron dos tiendas de campaña de 42 metros cuadrados cada una, con kit de iluminación, junto a dos tanques de agua de cinco metros cúbicos.

La cooperación incluyó dos generadores de entre 12 y 15 kilowatts, destinados a sostener el funcionamiento de instalaciones de salud en zonas impactadas.

Esta operación contó con apoyo del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas (CERF) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para América.

