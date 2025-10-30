¡Estamos vivos¡ Nuestro triunfo es la vida

ACN | Foto: Tomada de la cuenta en X de @PresidenciaCuba
Durante la reunión del Consejo de Defensa Nacional, transmitida en vivo por la Mesa Redonda, se evaluaron por primera vez los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico y los pasos iniciales de la recuperación.
En un análisis detallado de la comparecencia, Díaz-Canel subrayó que la prioridad fue proteger la vida humana, incluso bajo condiciones adversas, y resaltó la unidad y la voluntad del pueblo. Recordó que en paralelo a la emergencia, Cuba defendió su posición en la Asamblea General de Naciones Unidas y ganó la votación.
El mandatario señaló que los días recientes resultaron tensos y desafiantes, pero demostraron la capacidad movilizadora del Partido Comunista de Cuba y de las instituciones del Estado.
Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba, informó que el huracán tocó tierra en el consejo popular Aserradero a las tres de la madrugada, atravesó Contramaestre y salió por Baraguá, en el municipio Mella. Reportó caída de árboles, interrupciones eléctricas y daños en viviendas de Palma Soriano, San Luis y Guamá.
En Granma, Yudelkis Ortiz Barceló precisó que más de 126 mil personas permanecieron protegidas en centros de evacuación y casas de familiares. Los mayores daños se concentraron en Bartolomé Masó, Guisa, Jiguaní, Cauto Cristo y Bayamo, con comunidades incomunicadas en Río Cauto y Dos Ríos. Brigadas de rescate auxiliaron a 50 personas.
Joel Queipo Ruiz, en Holguín, informó que trece embalses vertieron tras lluvias superiores a 200 milímetros. Más de 275 mil personas se mantuvieron evacuadas. Se reportaron afectaciones en techos de viviendas y almacenes, así como en cuatro hospitales, 36 centros educativos y cultivos de plátano, maíz, yuca y hortalizas.
En Guantánamo, Yoel Pérez García comunicó que fueron evacuadas 152 mil 181 personas, el 34 por ciento de la población. Los municipios más dañados fueron Caimanera, Niceto Pérez, Guantánamo y El Salvador, con perjuicios en la agricultura y en techos de viviendas. Varias comunidades quedaron incomunicadas por daños en viales de montaña.
En Las Tunas se registraron derrumbes parciales de techos, caída de árboles, interrupciones en vías y afectaciones en cables eléctricos y telefónicos, además de daños en plantaciones de plátano.
Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos señalaron que las lluvias, aunque intensas, contribuyeron a aliviar la sequía en la región oriental, con la retención de 657 millones de metros cúbicos de agua en presas y embalses.
El Ministerio de Salud Pública recomendó reforzar la higiene personal, del agua y los alimentos, garantizar la potabilidad mediante hervido o cloración, y proteger a pacientes y trabajadores en instituciones médicas.
Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, informó que las brigadas eléctricas comenzaron las labores de restablecimiento del servicio y que los daños en parques solares fotovoltaicos fueron mínimos.
La Defensa Civil confirmó que hasta el momento de la reunión no se reportaban fallecidos ni desaparecidos en el país a causa del huracán Melissa.