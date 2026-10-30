Cuba debutará hoy en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, capital de Senegal, cuando entre en acción el equipo mixto del béisbol5 un día antes de la inauguración oficial de la cita multideportiva, previas por efectuarse desde mañana hasta el 13 de noviembre próximo.

Según información recibida por la publicación deportiva JIT desde la sede, la selección cubana enfrentará este viernes a la de Türkiye, en el grupo A, con escenario en el Stade Abdoulaye Wade, de Diamniadio.

JIT destacó también que ese mismo día, se desarrollarán otros dos partidos, ya que el anfitrión Senegal topará con Taipei de China, y Siria, representada por el Equipo de Refugiados del campamento de Azraq, en Jordania, chocará con México.

Serán ocho equipos distribuidos en dos grupos de cuatro para la fase regular, en la que Cuba enfrentará el 31 a Senegal y cerrará la fase clasificatoria el 1 de noviembre en duelo contra los taipeyanos.

Las otras cuatro selecciones, Francia, México, Kenia y Siria, aparecen en el apartado B.

Los ganadores de cada llave avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los clasificados en segundo y tercer lugar disputarán los cuartos de final.

Así las cosas, el segundo clasificado del Grupo A se enfrentará al tercero del B, en tanto que el segundo del B jugará contra el tercero del A.

También se conoció que los cuartos de final y semifinales se disputarán el 2 de noviembre, y la jornada final, prevista para el 3 de noviembre, comenzará con los partidos de colocación y luego llegará la fase de disputa de medallas.

Recordar que Cuba participa en Dakar con 12 deportistas, ocho en el béisbol5, doble campeón mundial y reciente titular panamericano juvenil de Barquisimeto, tres en el atletismo y uno en el judo.

En el atletismo estarán en acción Adriana González, en el disco, Daniselis Reyes, en salto alto, y Vanessa Velazco, en los 200 metros planos, mientras que en el judo lo hará Kayla Lazaret Pita, en +78 kilogramos.

La mayor de las Antillas acumula 30 medallas, 19 de oro, cuatro de plata y siete de bronce en las tres versiones anteriores, para en décimo puesto, en las que participó con delegaciones más numerosas de atletas y deportes.

En Singapur 2010 concluyó en el quinto lugar (9-3-2), en Nankin 2014 en el 35 (2-1-1) y en Buenos 2028, en el 16 (4-0-2).

El medallero histórico lo encabeza China, con 152 preseas, 86 de oro, 38 de plata y 28 de bronce, seguida por Rusia (159/74-51-34), equipo mixto (184/61-59-64 ), Japón (115/45-38-32), Hungría (86/36-24-26), Italia (108/34-37-37), 37 108 Ucrania (92/26-31-35), Estados Unidos (79/26-24-29), Francia (89/24-35-30), Australia (81/20-31-30) y Cuba (30/19-4-7), en ese orden.

Los organizadores anuncian que participarán dos mil 700 deportistas, mil 350 hombres y mil 350 mujeres, con edades de 15 a 17 años de 200 países, con accionar en 25 disciplinas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.