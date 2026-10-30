Qalibaf condiciona avances con Washington a exigencias iraníes

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó hoy que no habrá avances en las negociaciones con Estados Unidos mientras no exista un acuerdo sobre las condiciones planteadas por Teherán.

En una publicación en la plataforma X, el funcionario señaló que Irán ha transmitido reiteradamente sus exigencias a la parte estadounidense a través de intermediarios, aunque no precisó su contenido.

Qalibaf subrayó que alcanzar un entendimiento sobre esas condiciones constituye un requisito para avanzar en cualquier proceso de negociación entre ambos países, en medio de las tensiones bilaterales y las diferencias sobre la seguridad marítima regional.

El diálogo entre Washington y Teherán permanece estancado tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero, a los que Irán respondió con acciones contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región.

El 18 de junio, ambos países firmaron un memorando de entendimiento sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, su implementación continúa paralizada por desacuerdos relacionados con la seguridad de esa vía marítima estratégica para el comercio energético mundial.

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