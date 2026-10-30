Mercados de Barrio: Mincin responde a los lectores de Cubadebate

Las interrogantes e inquietudes planteadas por los lectores sobre el funcionamiento de los Mercados de Barrio, enviadas por Cubadebate al Ministerio de Comercio Interior (Mincin), fueron atendidas por Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías de la institución.

A continuación, reproducimos textualmente las preguntas y sus respuestas correspondientes.

Cubadebate. – Los principales señalamientos de los lectores de Cubadebate apuntan a los precios altos; no obstante, en el marco regulatorio no se menciona ese asunto, pero a nivel popular, e incluso en reportes periodísticos, se habla que existe una condición para los comercializadores de que están obligados a vender entre un 10 y 15% por debajo de los precios referenciales, sin que tampoco las publicaciones definan cuál es la referencia. ¿Tiene algún elemento que explique si existe o pactarán niveles de precios para el Mercado de Barrio como complemento de la Resolución? ¿Cuál es el origen de este rumor?

Mincin. – Los precios de los mercados de barrio se establecen teniendo en cuenta los costos de los productos, específicamente para la nomenclatura aprobada en la Resolución 16/26 del Mincin, se aplican incentivos fiscales que disminuyen estos costos entre un 10 y 15%, además de la exoneración del arrendamiento por el período de 2 años. Estos dos elementos fundamentales, tributan al rango de disminución que planteamos anteriormente.

Los gestores de los mercados de barrio, de conjunto con las empresas de Comercio deben establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de precios de los restantes mercados que comercializan los productos de la nomenclatura en la comunidad y municipios donde están enclavados.

Desde el organismo se preferencia la presencia en los mercados de barrio de una pizarra referencial, donde se expongan los precios de los productos en estos establecimientos y los precios de referencia de otros centros donde se expenden.

Cubadebate. – Quizás por el surgimiento casi simultáneo en el tiempo, se ha condicionado la existencia del Mercado de Barrio al del Mercado de Abasto.cu. En declaraciones, algunos funcionarios refieren que el mayorista será una de las principales opciones para la modalidad minorista de referencia. ¿El Mercado del Barrio dependerá del de Abasto, o solo será una opción viable de suministro supuestamente más económica por los incentivos fiscales a esta modalidad mayorista?

Mincin. – Ambos son proyectos surgidos a partir de las transformaciones económicas y sociales aprobadas, pero la existencia de uno no está condicionada al otro, aunque el mercado de abasto puede, efectivamente, ser una alternativa para los abastecimientos del mercado de barrio. Aclaramos que en el mercado de abasto no se aplican incentivos fiscales, sino comerciales.

Las fuentes de aprovisionamiento de los mercados de barrio pueden ser los productores y comercializadores mayoristas estatales y no estatales, de productos importados o de producción nacional.

Cubadebate. – Opiniones de los lectores de Cubadebate señalaron con frecuencia la ausencia de productos nacionales en las ofertas de los Mercados de Barrio en funcionamiento. ¿Existe o está pensada alguna política para estimular la concurrencia de los productores nacionales?

Mincin. – Desde la norma se enuncian todos los actores económicos que pueden gestionar un mercado de barrio, de hecho, algunos son gestionados por empresas estatales que ofertan sus producciones. En los recorridos por los territorios hemos apreciado presencia de arroz, granos, café, productos cárnicos, entre otros, de producción nacional y local.

La presencia de productos nacionales siempre debería incorporarse en la oferta, sin estar reñido con la oferta de productos importados, pues aumenta la diversidad y variedad.

Cubadebate. – A pesar de que el MINCIN tiene establecido la obligación de los comercializadores en la aceptación de todo tipo de pagos, incluidos por la vía electrónica, hay denuncias en los comentarios de Mercados de Barrio donde no cumplen esta obligación o los hacen parcialmente. ¿El cuerpo de inspectores del Mincin tiene algún contra chequeo o auditoría para lograr que su labor sea eficiente y disminuyan o cesen los rumores de componendas (corrupción) con los comerciantes?

Mincin. – El Decreto 67 del Comercio Interior, contiene las contravenciones que se aplican ante la detección de infracciones de este tipo, y el enfrentamiento a estas violaciones es multisectorial, no solo del Mincin. Como en el resto de los establecimientos, las vías para el pago electrónico deben estar presentes y operables en los mercados de barrio; es uno de los requerimientos que, desde la norma, se establecen para el funcionamiento del mercado.

Ante la recepción de alguna queja o denuncia sobre el tema, se acciona de inmediato para revertir la legalidad y proteger los derechos de los consumidores.

Cubadebate. – En Haciendo Radio usted anunció una red de 47 Mercados de Barrio. ¿Dónde se encuentran ubicados? Además, en el mismo programa explicó que de las 12.000 bodegas existentes en todo el país, no todas se convertirán a la nueva modalidad y a la vez refirió que fueron seleccionadas “1.913 bodegas para la atención a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”. ¿Cuál es la estrategia en la concentración de las bodegas en los Mercados de Barrio y cómo su ubicación puede beneficiar o perjudicar a los consumidores de cada área de influencia?

Mincin. – La selección de la red de mercados de barrio se realiza por la empresa municipal de Comercio, en conciliación con las autoridades de los territorios, tomando en cuenta concentración de bodegas u otros establecimientos en el área, cantidad de consumidores, entre otros elementos.

La estrategia para el reordenamiento de la red general, incluye evaluación del traslado de los consumidores hacia otra unidad cercana y la coexistencia de la actual bodega y el mercado de barrio, donde las condiciones estructurales lo permitan. Ahora, la implementación de los mercados de barrio no es exclusiva de las bodegas, puede realizarse en mercados ideales, carnicerías y otros establecimientos.

Cubadebate. – La Resolución 16/2026 establece: “En los establecimientos puede aplicarse la venta regulada, en correspondencia con disponibilidad del producto, demanda y precio, previa evaluación de los intereses territorial y social.” ¿Significa que en estos nuevos mercados alternarán las ventas liberadas y controladas de productos, e incluso la distribución de donaciones?

Mincin. – Los gestores de mercados de barrio, como el resto de los actores de la economía, desde la responsabilidad social, pueden ejecutar las ventas a las que se hace referencia. Existen experiencias de mercados constituidos que continuarán con la atención a las personas identificadas en mayor situación de vulnerabilidad.

Ante eventos meteorológicos u otros, también pueden formar parte de la red desde donde se distribuyan donativos y otros recursos.

Cubadebate. – La reducción de los actuales establecimientos, ¿qué representa económicamente para las empresas de comercio deshacerse de múltiples locales, reducción de las plantillas y los gastos en transporte que actualmente deben distribuir pequeñas cantidades destinadas a los consumidores de cada una de las 12.000 bodegas?

Mincin. – Esta es una evaluación que debe desarrollarse a lo interno de cada una de las empresas de Comercio en cada territorio, aunque está claro que financieramente aporta a los resultados de la empresa, teniendo en cuenta que se recupera nivel de actividad, se mantienen trabajadores con empleo y el inmueble, que continúa siendo de la entidad, se remoza y gana en valor de uso.

Pero, lo fundamental, se incrementan y diversifican las ofertas a la población, en las comunidades donde estas residen.

Cubadebate. – En resumen, ¿cuáles son los objetivos del Mercado de Barrio y en qué se diferencia su resultado con la actual red de mercados privados en manos de TCP y MiPymes?

Mincin. – Los objetivos del Mercado de Barrio son comercializar una nomenclatura de productos alimenticios y de aseo de primera necesidad, en el marco del barrio o la comunidad donde están enclavados, con una reducción de precios con respecto a los restantes mercados, teniendo en cuenta los incentivos fiscales y comerciales diseñados para el proyecto.

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