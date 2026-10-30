Orienta Sanidad Vegetal medidas de protección en cultivos agrícolas

El Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación provincial de la Agricultura orienta la aplicación de medidas para evitar que se propaguen focos y eliminen cualquier indicio de enfermedad en las plantaciones agrícolas en Granma.

Por /

Jorge Rodríguez Ferrán, jefe de la institución, destacó la importancia de  la vigilancia oportuna en  los cultivos  por parte de los productores  para determinar con  rapidez  la aparición de  patologías y acometer las medidas de prevención y control.

La alerta temprana  incluye  indicaciones sobre la posible presencia de focos en semilleros de tabaco y de hortalizas, ante las  condiciones climáticas favorables para ello.

Rodríguez Ferrán señaló el  uso de los medios biológicos que se  producen en 17 centros de reproducción  de entomófagos y entomopatógenos  de la provincia, de probada efectividad,  para el control de enfermedades y plagas.

Recomendó el  mantener la limpieza  de zanjas para el drenaje de las aguas y de hierbas en los canteros que eviten  excesos de humedad y favorecer la aireación de las plantas; asegurar y tener listos los medios de aplicación y los recursos a nivel de los productores.

Igualmente, indicó,  cubrir con espolvoreos todas las áreas de producción de posturas siempre en condiciones de follaje seco, dirigidos a la base de las plantas y el suelo.

Subrayó,  entre las medidas generales,   el cumplimiento de  la siembra  en época, la  atención agrotécnica a las plantaciones, el  drenaje de los suelos, la creación de barreras vivas,  poda, deshije  y desbotone en el cultivo de tabaco.

¨Alertamos  a los agricultores  a mantenerse en contacto directo con el Sistema  de Sanidad Vegetal que está desde la base con activistas, estaciones territoriales de protección  de plantas, en las empresas y  cooperativas,   para tener la información  oportuna y decidir las variantes de control de plagas , según  casos concretos¨.

El funcionario significó  que se ha realizado  un programa de capacitación  para los productores, en el que se imparten conocimientos técnicos, tarea que llevará más tiempo  y abarcará  a nuevas incorporaciones al sector agropecuario, de  quienes  reciban  la  tierra  para su explotación en usufructo como parte de las transformaciones económicas y sociales.

La Demajagua

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio