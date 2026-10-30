Orienta Sanidad Vegetal medidas de protección en cultivos agrícolas

Jorge Rodríguez Ferrán, jefe de la institución, destacó la importancia de la vigilancia oportuna en los cultivos por parte de los productores para determinar con rapidez la aparición de patologías y acometer las medidas de prevención y control.
La alerta temprana incluye indicaciones sobre la posible presencia de focos en semilleros de tabaco y de hortalizas, ante las condiciones climáticas favorables para ello.
Rodríguez Ferrán señaló el uso de los medios biológicos que se producen en 17 centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos de la provincia, de probada efectividad, para el control de enfermedades y plagas.
Recomendó el mantener la limpieza de zanjas para el drenaje de las aguas y de hierbas en los canteros que eviten excesos de humedad y favorecer la aireación de las plantas; asegurar y tener listos los medios de aplicación y los recursos a nivel de los productores.
Igualmente, indicó, cubrir con espolvoreos todas las áreas de producción de posturas siempre en condiciones de follaje seco, dirigidos a la base de las plantas y el suelo.
Subrayó, entre las medidas generales, el cumplimiento de la siembra en época, la atención agrotécnica a las plantaciones, el drenaje de los suelos, la creación de barreras vivas, poda, deshije y desbotone en el cultivo de tabaco.
¨Alertamos a los agricultores a mantenerse en contacto directo con el Sistema de Sanidad Vegetal que está desde la base con activistas, estaciones territoriales de protección de plantas, en las empresas y cooperativas, para tener la información oportuna y decidir las variantes de control de plagas , según casos concretos¨.
El funcionario significó que se ha realizado un programa de capacitación para los productores, en el que se imparten conocimientos técnicos, tarea que llevará más tiempo y abarcará a nuevas incorporaciones al sector agropecuario, de quienes reciban la tierra para su explotación en usufructo como parte de las transformaciones económicas y sociales.