Cienaguilla se vuelca al vial: jornada de esfuerzo colectivo para rescatar los caminos

En una contundente muestra de cohesión social y esfuerzo mancomunado, los habitantes del poblado de Cienaguilla en el municipio de Campechuela se han volcado masivamente a las vías para protagonizar una intensa jornada de limpieza y acondicionamiento.

La convocatoria, que unió a diversos sectores de la comunidad, transformó el paisaje rural en un escenario de trabajo colectivo donde el sudor y la voluntad compartida se impusieron a las dificultades del terreno.

La iniciativa respondió a la necesidad impostergable de rehabilitar los accesos viales, severamente afectados por el crecimiento descontrolado de la vegetación y el deterioro del firme. El tránsito por estas zonas es un verdadero desafío diario para los lugareños, debido a la presencia de ramas caídas, espesa maleza y profundos huecos que ponen en riesgo tanto a peatones como a vehículos. Ante este panorama, la comunidad no esperó soluciones externas y tomó la iniciativa.

Lo que distinguió a esta jornada fue la heterogeneidad de sus protagonistas. A la faena se sumaron trabajadores del sector educativo, personal de la salud, entrenadores y activistas del deporte, así como empleados de la industria del pan y el dulce, entre otros oficios. Todos, unificados bajo un mismo objetivo, dejaron a un lado sus roles habituales para convertirse en constructores y barrenderos de su propio entorno, demostrando que la defensa del territorio es una tarea de todos.

Armados con machetes, rastrillos, palas y picos, los vecinos se distribuyeron estratégicamente a lo largo de la vía. Las imágenes de la jornada captaron el momento exacto en que decenas de manos se coordinaban para eliminar las ramas caídas que obstruían el paso. Paralelamente, otros grupos se dedicaban al desbroce de la maleza que ahogaba los bordes del camino y al relleno meticuloso de los huecos con piedras y tierra, buscando devolverle la transitabilidad a la zona.

RECOMENDAMOS LEER | Ratifican campechuelenses compromiso con los ideales y estirpe del eterno Camilo (+ fotos)

Las fotografías del operativo reflejan el ambiente de camaradería y entrega que reinó durante todo el día. Se pudo observar a los voluntarios portando botas de goma y sombreros para protegerse del sol, cargando pesadas rocas hacia los remolques de tractores que se utilizaron para trasladar los materiales. En medio de un terreno embarrado y rodeado de una densa vegetación, los hombres y mujeres de Cienaguilla mostraron una energía incansable, utilizando sus herramientas con precisión para despejar el camino.

Más allá de la reparación física de la vía, la jornada tuvo un impacto profundo en el tejido social de la localidad. El hecho de que maestros, panaderos y deportistas compartieran la misma pala y el mismo machete refuerza la idea de que el desarrollo local se construye desde la base. Este tipo de acciones mancomunadas no solo mejoran la infraestructura y la transportación, sino que también elevan la autoestima de la comunidad y fomentan un sentido de pertenencia fundamental para el progreso del poblado.

Al caer la tarde, el balance de la jornada era visible a simple vista: un vial más limpio, despejado para el tránsito de los residentes. La experiencia de Cienaguilla se erige como un ejemplo palpable de resistencia y de cómo la organización comunitaria y la participación activa de los diferentes sectores laborales pueden transformar realidades complejas. La lección queda clara: cuando el pueblo se une y se arremanga, los caminos se abren.

Radio Bayamo