Egipto felicita a Cuba por aniversario 67 de la Revolución

Abdelfattah Al Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto, envió un mensaje de felicitación a Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, con motivo del 67 aniversario del Triunfo de la Revolución.

De acuerdo con el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, en la Embajada de Cuba en El Cairo el embajador Alexander Pellicer recibió al chambelán de la presidencia egipcia, general Mohamed Negm, quien entregó la felicitación al Gobierno y pueblo cubanos.

Negm transmitió igualmente los deseos de bienestar y prosperidad para la nación caribeña en el nuevo año.

Pellicer agradeció en nombre del pueblo y Gobierno de Cuba y subrayó las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.

Egipto y Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 5 de septiembre de 1949, las cuales se han mantenido de manera ininterrumpida desde entonces.

