Felicitan a Cuba desde Túnez por 67 aniversario de la Revolución

De acuerdo con el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, en su mensaje Nafti resaltó la amistad y cooperación entre ambos países y manifestó la voluntad de seguir consolidando esos vínculos.
Mohamed Ben Ayed, secretario de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y Tunecinos en el Exterior de Túnez, remitió igualmente un mensaje de felicitación a Gerardo Peñalver Portal, viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba.
Ben Ayed manifestó el compromiso de ampliar las relaciones bilaterales y reiteró la disposición de su país de mantener el intercambio en diversos ámbitos.