Felicitan a Cuba desde Túnez por 67 aniversario de la Revolución

Mohamed Ali Nafti, ministro de Relaciones Exteriores, Migración y Tunecinos en el Exterior de Túnez, envió un mensaje de felicitación a Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, con motivo del 67 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, Día Nacional de la República.

De acuerdo con el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, en su mensaje Nafti resaltó la amistad y cooperación entre ambos países y manifestó la voluntad de seguir consolidando esos vínculos.

Mohamed Ben Ayed, secretario de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y Tunecinos en el Exterior de Túnez, remitió igualmente un mensaje de felicitación a Gerardo Peñalver Portal, viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba.

Ben Ayed manifestó el compromiso de ampliar las relaciones bilaterales y reiteró la disposición de su país de mantener el intercambio en diversos ámbitos.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.