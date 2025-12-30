Fuerte tormenta invernal, intrusa durante temporada festiva en EEUU

Una fuerte tormenta invernal por la llegada de aire ártico gélido a las dos terceras parte de Estados Unidos, es la intrusa que sigue amenazando hoy con complicar los viajes en la actual temporada festiva.

«Se espera un evento de nevadas intensas por efecto lacustre de varios días en las zonas aledañas a los lagos Erie y Ontario hasta el Día de Año Nuevo», pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS por su sigla en inglés).

«El frente ártico seguirá trayendo vientos cada vez más fuertes al noreste, que se mantendrán con ráfagas. Se registrarán temperaturas mínimas bajo cero durante la noche incluso tan al sur como la costa del Golfo», advirtió el NWS.

Las principales ciudades afectadas por el clima severo de esta semana, que comenzó en el Medio Oeste, incluyen Boston, Filadelfia, Pittsburgh, Nueva Orleans, Nueva York, Washington DC y Detroit, donde un accidente de tránsito relacionado con el clima, que involucró al menos 50 vehículos, incluidos camiones, cerró la Interestatal 75 durante horas la víspera.

Se reportaron vientos con fuerza de huracán en Buffalo, Nueva York, donde estaba vigente una advertencia de ventisca de nieve el lunes por la noche, mientras que se estima que 57 mil hogares se quedaron sin electricidad en Michigan durante la noche.

Además, hubo avisos de tormenta invernal para partes de Nueva York y Michigan, y una de fuertes vientos para partes de Massachusetts. También se emitió una alerta de viento para la capital del país, así como partes de Maryland y Virginia.

En una publicación en La red social X, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, instó este martes a los residentes en el oeste y centro del estado a «evitar todos los viajes innecesarios» debido a las condiciones de visibilidad nula pronosticadas por la nieve con efecto lago y los fuertes vientos racheados.

Casi nueve mil vuelos con destino u origen en Estados Unidos sufrieron retrasos y cancelaron más de mil 500 la noche de este lunes, de acuerdo con el rastreador FlightAware. La sucesión de extremos, desde olas de calor hasta tormentas invernales, indica la brusca transición y la creciente intensidad aquí de los patrones climáticos, señalan los expertos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959