Italia registró 376 desastres naturales en 2025

En 2025 Italia registró 376 desastres naturales, lo que significó un incremento del 5,9 por ciento respecto a los reportados en el año anterior, señala hoy un estudio.

Un informe divulgado este martes por la organización ecologista Legambiente destaca que esa cifra de fenómenos meteorológicos ubica el presente año como el segundo con mayor número de catástrofes en la última década, solo superado por las 383 que tuvieron lugar en este país durante 2023.

En relación con 2024, aumentaron un 94,1 por ciento los casos relacionados con temperaturas récord, así como en 42,4 puntos porcentuales los deslizamientos de tierra causados por fuertes lluvias y en un porcentaje de 28,3 puntos los daños causados por el viento, lo cual resulta preocupante, observan los expertos.

Tuvieron lugar este año 139 inundaciones por fuertes lluvias, 86 daños por viento, así como 37 crecidas de ríos, y las regiones más afectadas por esos fenómenos fueron Lombardía, con 50 casos; Sicilia, con 45 y Toscana, con 41, destaca el análisis aportado por el Observatorio Cittá Clima, de Legambiente.

“Italia está pagando el precio de unos esfuerzos de adaptación esporádicos y descoordinados, carentes de un enfoque multisectorial y multinivel”, apunta el documento.

Stefano Ciafani, presidente nacional de Legambiente, declaró al dar a conocer estas cifras que esta nación enfrentó en 2025 “una crisis climática que ha sido una dura realidad en todo el país durante muchos años” y aseveró que “las imágenes de lo ocurrido en diversas regiones, desde inundaciones hasta sequías severas, hablan por sí solas”.

“Seguimos repasando las emergencias, en lugar de trabajar en planes de mitigación, adaptación y prevención”, lamentó, y reiteró el llamado de su organización al gobierno italiano para que “sitúe la crisis climática en el centro de su agenda política”.

Se deben tomar medidas dirigidas a la asignación de los recursos necesarios para implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), aprobado a finales de 2023, con el fin de dar impulso a las 361 medidas que deben adoptarse a nivel nacional y regional, consideró el experto.

“Igualmente, es urgente la creación por decreto del Observatorio Nacional de Adaptación al Cambio Climático, integrado por representantes de las regiones y las autoridades locales, para identificar las prioridades territoriales y sectoriales y supervisar la eficacia de las medidas de adaptación”, agregó Ciafani.

