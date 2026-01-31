Realizan ejercicios de tiro estudiantes y docentes de medicina en Granma por el Día de la Defensa

Estudiantes y docentes de Bayamo realizaron ejercicios de tiro por el Día de la Defensa. En municipios de Granma se desarrollaron actividades para elevar la preparación. La jornada busca la cohesión entre pueblo y fuerzas para proteger la soberanía bajo la premisa de Guerra del Pueblo.

En esta ocasión del Día Nacional de la Defensa , estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo recibieron una clase combinada y realizaron ejercicios de tiro en el centro de estudios de la región militar Granma.

Bajo la premisa de Guerra de Todo el Pueblo, en los 13 municipios de la provincia se desarrollaron actividades prácticas para elevar la disposición combativa.

Cada Día de la Defensa en este territorio suroriental consolida la cohesión entre el pueblo, las autoridades y las fuerzas armadas para salvaguardar la soberanía ante escenarios adversos.

