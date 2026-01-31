Califican en India de ilegal y cobarde ofensiva de EEUU contra Cuba

El partido Comunista de la India (Marxista) calificó de ofensiva ilegal y cobarde la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para imponer aranceles al país que suministre petróleo a Cuba.

En una publicación en X, la organización política significó que esta acción genocida del mandatario estadounidense representa una nueva escalada en la guerra que mantiene Estados Unidos desde hace décadas contra el pueblo cubano.

“Condenamos esta ofensiva ilegal y cobarde del régimen de Trump”, aseguró el partido comunista en la referida red social.

También manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Cuba. De igual modo, describió a la nación caribeña como un faro de esperanza para todos aquellos que buscan construir un mundo mejor.

El jueves último, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para imponer sanciones económicas a países que vendan petróleo a Cuba, una medida unilateral que levantó el rechazo a nivel internacional y a lo interno de Estados Unidos.

En respuesta, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la denunció como una nueva escalada en el bloqueo estadounidense contra la isla para asfixiarla mediante la presión energética.

Señaló que, para justificar ese nuevo paso, Trump se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es.

El ministro cubano afirmó también que cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región la representa Estados Unidos.

Expertos consideran que la obsesión del presidente de Estados Unidos y parte de su gabinete de atacar a Cuba es el reconocimiento de la derrota de los intentos por doblegar a esta nación caribeña.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959