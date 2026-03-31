Fomentan en estudiantes de Bayamo, importancia del saneamiento y el reciclaje de materias primas

Como parte de las actividades en saludo al 4 de abril y en coordinación con la Empresa de Materias Primas y el Grupo Empresarial de Reciclaje de Granma, se desarrolló en la Escuela Primaria Amado Estévez Bou de Bayamo, un festival municipal dedicado al fomento del reciclaje. Durante la actividad, se reconoció a una decena de estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria básica del municipio por su contribución a la recuperación de materias primas.