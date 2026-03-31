Lizt Alfonso Dance Cuba acoge experiencia revitalizante para las infancias

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) y Malecón Art 255, acogerán del 13 al 18 de abril Havana Dance Intensive, un encuentro que reunirá a reconocidos maestros internacionales y ofrecerá a niños y jóvenes la oportunidad de crecer en el arte del movimiento.

Según refiere la propia institución liderada por la maestra Lizt Alfonso, las clases tendrán lugar en tales espacios, los cuales el año pasado ya fueron sede de la primera edición; hoy consolidados como referentes para el aprendizaje y la práctica danzaria.

El éxito del primer evento resultó palpable en cientos de niños y niñas que compartieron una preparación integral e instructiva más allá del ámbito artístico, ya que los cursos forman valores y propician, además, la puesta en práctica de todo lo aprendido gracias a la posibilidad de bailar de la mano de sus maestros, reza la misma fuente.

Para esta segunda edición, el programa está abierto a aprendices a partir de los seis años de edad, estudiantes de danza y profesionales, de cualquier provincia del país; y abarcará una amplia variedad de estilos con asignaturas como: Ballet, Flamenco-fusión, Latin-fusión, Afro-fusión, Danzas urbanas y Utilización de implementos, así como Clases Magistrales impartidas por profesores de LADC junto a reconocidos maestros invitados.

Los interesados en realizar sus inscripciones para el Havana Dance Intensive pueden formalizarla accediendo al enlace: https://www.liztalfonso.com/havana-dance-intensive/

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