Beneficia ETECSA miles de campechuelenses con montaje de paneles solares

Miles de campechuelenses se benefician de los servicios de la Empresa de Telecomincaciones (ETECSA) en este costero municipio granmense con la instalación de un moderno sistema de energía fotovoltaica, que cuenta con equipamiento procedente de la República Popular China.

Ello permitira una capacidad de almacenamiento de 30 kwh, y se espera su montaje y terminación en tres días de trabajo, labores que se ejucutan por especialistas de la Empresa Eléctrica provincial.

Directivos de ETECSA en Campechuela aseguraron que la instalación de este sistema de energía fotovoltaica se inscribe en los programas de la entidad en el país, encaminados asegurar los servicios que se brindan a la población, en la mayoría afectados por la falta de energía eléctrica.

Manifestaron, igualmente, que una vez concluidas las labores de montaje los clientes se beneficiarán de las opciones de telefonía fija y celular, así como nauta hogar y datos empresariales las 24 horas del día.

La Demajagua