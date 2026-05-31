Sistema de Tribunales Populares informa sobre atención a la población

El Sistema de Tribunales Populares, en correspondencia con el principio de que la oportuna y adecuada atención a la población es un factor de vital importancia, tiene creado un mecanismo en función de atender cada inquietud, inconformidad e insatisfacción manifestada por el pueblo en relación con la actuación de los tribunales y brindarle una respuesta adecuada.

Esa atención en los tribunales se ofrece todos los días hábiles en horario laborable, informa la organización en su página web.

Recuerda, además, que en el Tribunal Supremo Popular y en los tribunales provinciales hay oficinas de atención a la población, donde radican supervisores de la actividad judicial con experiencia en el trabajo de los tribunales, encargados de orientar y tramitar los planteamientos presentados.

Como parte de ese mecanismo, las estructuras organizativas del Sistema de Tribunales colaboran entre sí, para la prontitud y calidad en la atención a los planteamientos formulados.

El Sistema de Tribunales Populares añade que, periódicamente, se evalúa el comportamiento de esta actividad, a partir de las causas que generan inconformidades, tendencias fundamentales que se manifiestan y niveles de responsabilidad.

La institución recomienda al público que, en caso de alguna duda con respecto al funcionamiento de la actividad judicial, consulte las preguntas frecuentes en su página web.

(Con información de Sistema de Tribunales Populares)

Cubadebate