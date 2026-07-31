Especie bufalina en la mira ganadera

La rusticidad ante el clima y el alto potencial productivo de carne y leche, proyecta a la especie bufalina como excelente alternativa para incrementar la ganadería cubana.

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La provincia de Granma supera  las tres mil cabezas, su  masa,  sigue en ascenso y trabaja  también  en  crecer en  el número de  criadores  de este animal.

Mientras, funciona un centro de promoción  de sementales   en la Empresa agropecuaria Bayamo, donde  realizan  las pruebas de comportamiento con animales seleccionados, los más productivos,  de mejor conformación física y capacidad para 25 sementales.

Allí,  se concentra la labor en la alimentación  con los futuros ejemplares que conviven alrededor de un año, ante su comercialización con  las unidades que decida el Grupo nacional  de genética.

Según directivos de la entidad,  del total de animales en existencia,  le hicieron la prueba de comportamiento  a ocho y clasificaron siete, los que  fueron  vendidos a la provincia de Guantánamo.

Otra de la modalidad que  ejecutan  es la formación  y venta de becerros  con destino a las  cooperativas agropecuarias del territorio.

Daniel Muñoz Valle,  campesino de la cooperativa de créditos y servicios Anselmo Aldana, de Bayamo,  inició la crianza de la especie,   hace poco tiempo, tiene un convenio para la ceba de 50 búfalos,  y   por ello exhibe  mucho  entusiasmo  y optimismo.

¨Es una diferencia muy grande, es verdad que el búfalo en su desarrollo  resulta  casi el doble al del  ternero,  incrementando  diariamente;   estoy viendo el  cambio ¨, señaló el productor.

En su  finca  El Paraíso  cuenta con cinco caballerías de tierra, donde cultiva  arroz,  en dos de estas,   y los animales disponen del  hábitat ideal por la abundancia de pastos  y de agua en las lagunas,  esenciales  para la raza de río.

Programa que abre camino

Los resultados  con los búfalos presuponen trabajo  y dedicación.   Sus  discretos avances lo avala el hecho de  crecer de forma sostenida con 207 nacimientos  en el 2025,  en la Empresa agropecuaria Bayamo,  con más de 856 ejemplares, mientras  proyecta  incrementar  ese indicador  en el  actual año, al contar con el total de  la masa de hembras gestadas.

Miguel Mendoza Acuña, director de la Unidad empresarial de base (Ueb) Ernesto Che Guevara, calificó de alentador el quehacer  por la   intensidad que  incluye  la edificación de vaquerías  y áreas,  en las zonas de  Molino Rojo,  Pozo Cuadrado y  La Candelaria.

Explicó que la Ueb presta servicios, con una  brigada de reproducción,   a ocho  Unidades Básicas de Producción Cooperativa  y  seis  Cooperativas de Créditos y Servicios y  convenios de cebas de búfalos con varios productores individuales.

Al territorio oriental  llegaron los primeros  búfalos  por decisión del Comandante en Jefe,  Fidel Castro Ruz, hasta la empresa La Bayamesa,  como se denominaba en aquel entonces.

Gustavo Saavedra Alarcón, más conocido por Pity, es un  destacado especialista en la producción ganadera, con una vasta experiencia y conocimientos, en  especial  en la rama bufalina, la que trasciende de nuestras fronteras.

Saavedra Alarcón, calificó de paulatina  la recuperación de  la masa,  la  que debe aportar  respuesta al autoabastecimiento que contempla el plan nacional  de soberanía alimentaria y educación nutricional.

En los últimos años se retomó la labor  en  su crianza, bajo la dirección y control del Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura con el chequeo sistemático  del desarrollo de   esta especie bovina, en condiciones  de pocos recursos  materiales  en el país.

La masa bufalina tiene una alta tasa reproductiva,  genera pequeños gastos y entre sus cualidades están la longevidad, con 20 y 25 años de vida productiva, mayor resistencia, además  es capaz de convertir pastos y forrajes  de mala calidad, en proteína en forma de carne y leche de gran valor nutricional.

Son animales propios para la situación por la que se atraviesa de limitaciones económicas, no exigen de inversiones grandes en instalaciones, necesita de una vaquería típica o rústica con sombra, agua, comida  y  buen trato.

Es una  opción, un programa  bien encaminado  que deberá  rendir frutos  en  la crianza que plantea el conocimiento  en un manejo adecuado,  con un acostumbrado  horario para recogerlo en su corraleta, lo cual facilita la  docilidad del animal  que  no necesita ni de una cerca.

El búfalo crece en su rebaño, en más de un 15 por ciento anual, con natalidad que supera el 90 por ciento  y  más  municipios  con animales,  la mayor cantidad localizados en Bayamo, Cauto Cristo y Manzanillo; y  se han extendidos  en su crianza a Campechuela, Yara y Jiguaní.

Además, existen 39 unidades en el territorio, de las cuales 19 son  de lecherías, 13 dedicadas al desarrollo de  hembras y  siete a la ceba,  para crecer en el número de ejemplares .

Destacan las Empresas agropecuarias Bayamo y  Roberto Estévez Ruz, de Cauto Cristo y  la unidad Jucaibama, de Tecnoazúcar, perteneciente al Grupo Empresarial Azucarero ( Azcuba),  con un rebaño de  magnifico comportamiento productivo.

Al respecto, y  según conocedores del ramo,  el negocio  de los  búfalos  es   más rentable que el de ganado bovino (la vaca),  tienen una ganancia de peso diaria, promediando época de invierno y verano, de 650 gramos en pastoreo, lo que se traduce en un alto desempeño reproductivo.

La Demajagua

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