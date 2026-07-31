Especie bufalina en la mira ganadera

La rusticidad ante el clima y el alto potencial productivo de carne y leche, proyecta a la especie bufalina como excelente alternativa para incrementar la ganadería cubana.

La provincia de Granma supera las tres mil cabezas, su masa, sigue en ascenso y trabaja también en crecer en el número de criadores de este animal.

Mientras, funciona un centro de promoción de sementales en la Empresa agropecuaria Bayamo, donde realizan las pruebas de comportamiento con animales seleccionados, los más productivos, de mejor conformación física y capacidad para 25 sementales.

Allí, se concentra la labor en la alimentación con los futuros ejemplares que conviven alrededor de un año, ante su comercialización con las unidades que decida el Grupo nacional de genética.

Según directivos de la entidad, del total de animales en existencia, le hicieron la prueba de comportamiento a ocho y clasificaron siete, los que fueron vendidos a la provincia de Guantánamo.

Otra de la modalidad que ejecutan es la formación y venta de becerros con destino a las cooperativas agropecuarias del territorio.

Daniel Muñoz Valle, campesino de la cooperativa de créditos y servicios Anselmo Aldana, de Bayamo, inició la crianza de la especie, hace poco tiempo, tiene un convenio para la ceba de 50 búfalos, y por ello exhibe mucho entusiasmo y optimismo.

¨Es una diferencia muy grande, es verdad que el búfalo en su desarrollo resulta casi el doble al del ternero, incrementando diariamente; estoy viendo el cambio ¨, señaló el productor.

En su finca El Paraíso cuenta con cinco caballerías de tierra, donde cultiva arroz, en dos de estas, y los animales disponen del hábitat ideal por la abundancia de pastos y de agua en las lagunas, esenciales para la raza de río.

Programa que abre camino

Los resultados con los búfalos presuponen trabajo y dedicación. Sus discretos avances lo avala el hecho de crecer de forma sostenida con 207 nacimientos en el 2025, en la Empresa agropecuaria Bayamo, con más de 856 ejemplares, mientras proyecta incrementar ese indicador en el actual año, al contar con el total de la masa de hembras gestadas.

Miguel Mendoza Acuña, director de la Unidad empresarial de base (Ueb) Ernesto Che Guevara, calificó de alentador el quehacer por la intensidad que incluye la edificación de vaquerías y áreas, en las zonas de Molino Rojo, Pozo Cuadrado y La Candelaria.

Explicó que la Ueb presta servicios, con una brigada de reproducción, a ocho Unidades Básicas de Producción Cooperativa y seis Cooperativas de Créditos y Servicios y convenios de cebas de búfalos con varios productores individuales.

Al territorio oriental llegaron los primeros búfalos por decisión del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, hasta la empresa La Bayamesa, como se denominaba en aquel entonces.

Gustavo Saavedra Alarcón, más conocido por Pity, es un destacado especialista en la producción ganadera, con una vasta experiencia y conocimientos, en especial en la rama bufalina, la que trasciende de nuestras fronteras.

Saavedra Alarcón, calificó de paulatina la recuperación de la masa, la que debe aportar respuesta al autoabastecimiento que contempla el plan nacional de soberanía alimentaria y educación nutricional.

En los últimos años se retomó la labor en su crianza, bajo la dirección y control del Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura con el chequeo sistemático del desarrollo de esta especie bovina, en condiciones de pocos recursos materiales en el país.

La masa bufalina tiene una alta tasa reproductiva, genera pequeños gastos y entre sus cualidades están la longevidad, con 20 y 25 años de vida productiva, mayor resistencia, además es capaz de convertir pastos y forrajes de mala calidad, en proteína en forma de carne y leche de gran valor nutricional.

Son animales propios para la situación por la que se atraviesa de limitaciones económicas, no exigen de inversiones grandes en instalaciones, necesita de una vaquería típica o rústica con sombra, agua, comida y buen trato.

Es una opción, un programa bien encaminado que deberá rendir frutos en la crianza que plantea el conocimiento en un manejo adecuado, con un acostumbrado horario para recogerlo en su corraleta, lo cual facilita la docilidad del animal que no necesita ni de una cerca.

El búfalo crece en su rebaño, en más de un 15 por ciento anual, con natalidad que supera el 90 por ciento y más municipios con animales, la mayor cantidad localizados en Bayamo, Cauto Cristo y Manzanillo; y se han extendidos en su crianza a Campechuela, Yara y Jiguaní.

Además, existen 39 unidades en el territorio, de las cuales 19 son de lecherías, 13 dedicadas al desarrollo de hembras y siete a la ceba, para crecer en el número de ejemplares .

Destacan las Empresas agropecuarias Bayamo y Roberto Estévez Ruz, de Cauto Cristo y la unidad Jucaibama, de Tecnoazúcar, perteneciente al Grupo Empresarial Azucarero ( Azcuba), con un rebaño de magnifico comportamiento productivo.

Al respecto, y según conocedores del ramo, el negocio de los búfalos es más rentable que el de ganado bovino (la vaca), tienen una ganancia de peso diaria, promediando época de invierno y verano, de 650 gramos en pastoreo, lo que se traduce en un alto desempeño reproductivo.

La Demajagua