Presidente Díaz-Canel realizará visitas oficiales a Vietnam, China y Laos

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizará visitas oficiales a la República Socialista de Vietnam, la República Popular China y la República Democrática Popular Laos, correspondiendo a invitaciones extendidas por sus homólogos.

Participará en los actos por los aniversarios 80 de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam; y de la la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Adicionalmente, sostendrá encuentros con las principales autoridades de estos países y visitará lugares de interés político y también económico.

Las visitas a Vietnam y China tienen una especial significación, al enmarcarse en el contexto del aniversario 65 de las históricas relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación entre nuestros países.

En el caso de Laos, se reafirma la prioridad que Cuba concede a las relaciones fraternales y amistosas con ese país hermano y socialista.

La oportunidad será propicia para promover el desarrollo de la cooperación bilateral en todos los casos, la implementación de los acuerdos existentes, así como acelerar la construcción conjunta de la Comunidad de Futuro Compartido Cuba–China.

La delegación está compuesta por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales; y Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Cubadebate