Matanzas impulsa novedoso servicio para el alivio del dolor

Un novedoso Servicio multidisciplinario para la atención integral del dolor, tanto agudo como crónico, comenzará a consultar en la provincia de Matanzas a partir del mes de septiembre venidero, informó el doctor Adriano Alfonso Padrón, anestesiólogo y jefe del Servicio.

En la primera fase del proyecto se desarrollan los procedimientos en un área habilitada en el Hospital Oncológico, espacio que se concibió para en próximas etapas realizar procedimientos intervencionistas a pacientes con diferentes patologías dolorosas.

Alfonso Padrón apuntó que en el otrora hospital de maternidad de la capital provincial, se concibió para septiembre ya cercano una consulta provincial de dolor a la que los pacientes podrán acceder por remisión desde los niveles primario y secundario de atención.

Su puesta en marcha responde a un proyecto de investigación de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y cuenta con el apoyo de la Dirección del Ministerio de Comercio Exterior en la provincia.

Es un servicio especializado en diagnóstico y tratamiento del dolor, con un enfoque integral y multidisciplinario con una consulta que comenzará a ofrecerse los lunes con la participación de neurocirujanos, ortopédicos y traumatólogos, entre otros especialistas, para abordar las diferentes patologías dolorosas en un solo lugar, apuntó el especialista.

Una de las principales novedades será la presencia de un especialista en medicina natural y tradicional a tiempo casi completo, que se sumará a técnicas intervencionistas como la ozonoterapia en sus diferentes variantes, plasma rico en plaquetas y bloqueos ecoguiados, además de ultrasonido terapéutico, acupuntura y electroterapia.

El nuevo servicio también pondrá un énfasis especial en el parto humanizado, práctica coherente con el flujo de gestantes que atiende el Hospital Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane y que a futuro permitirá aplicar analgésicos durante el trabajo de parto.

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