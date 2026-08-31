Recibieron mantenimiento escuelas de Granma

Durante el período vacacional de julio y agosto de 2026 se realizaron labores de mantenimiento en 25 escuelas de Granma, oriente de Cuba, que mejoraron su estado constructivo.

El valor de lo ejecutado en esos centros ascendió a 40 millones de pesos, precisó a esta publicación Luis Enrique Morales Álvarez, director de planificación de Recursos en la Dirección de Educación en dicha provincia.

Añadió el especialista que se llevan a cabo acciones de remozamiento en la escuela primaria Rafael Ramos Latour, en el municipio de Jiguaní, la cual fue afectada por el huracán Melissa, en octubre de 2025.

También se labora, dijo, en el instituto preuniversitario vocacional de ciencias exactas Silberto Álvarez Aroche, y en la escuela pedagógica Rubén Bravo Álvarez, ambas instituciones de nivel provincial enclavadas en Bayamo.

En la etapa veraniega indicada se acometieron tareas de erradicación de los daños ocasionados por el ciclón Melissa a 21 instalaciones de educación, que elevan a 176 las recuperadas, de un total de 330 averiadas, subrayó Morales Álvarez.

Las mencionadas están entre las mil 127 instituciones educativas que iniciarán en Granma el nuevo período lectivo el 1 de septiembre, para acoger a más de 108 mil educandos.

Radio Bayamo