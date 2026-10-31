Crisis de Octubre: una lección de soberanía y resistencia

La Crisis de Octubre dejó una enseñanza que trasciende su época: la capacidad de resistencia de un pueblo pequeño frente a una potencia nuclear y la evidencia de que ningún acuerdo capaz de decidir el destino de una nación puede concertarse a sus espaldas.

El 22 de octubre de 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy anunció, a través de las principales cadenas de radio y televisión de su país, la imposición de un bloqueo naval contra Cuba y puso a sus fuerzas militares en estado de alerta máxima.

El mundo vivía entonces uno de los momentos más tensos de la historia del siglo XX, cuando la humanidad estuvo más cerca que nunca de una guerra nuclear.

Sobre aquellos acontecimientos comenta el teniente coronel de la reserva Rafael Corrales Urquiza, quien destaca, además, la firmeza y el liderazgo del invicto Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Entre el 22 y el 28 de octubre fueron días de enorme tensión. El peligro de un conflicto nuclear era real. Ante aquella amenaza, la reacción del pueblo cubano no se hizo esperar. La Patria estaba en peligro y sus hijos volvieron a demostrar que estaban dispuestos a defenderla con firmeza, unidad y valentía.

A más de seis décadas de aquellos acontecimientos, la Crisis de Octubre continúa siendo una referencia histórica sobre la defensa de la soberanía nacional, la dignidad de los pueblos y la necesidad de que sus voces sean escuchadas en las decisiones que marcan su destino.

Radio Bayamo