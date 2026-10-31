Historias clínicas en Vietnam serán electrónicas a más tardar en 2027

La totalidad de los historiales médicos en Vietnam serán electrónicos a más tardar el 30 de junio de 2027, de acuerdo con un comunicado publicado hoy por la Oficina del Comité Central del Partido Comunista.

La nota reproducida este viernes por la Agencia Vietnamita de Noticias estableció que el Ministerio de Salud, en coordinación con el de Seguridad Pública, deberá completar la integración de los historiales médicos al sistema de identificación electrónica (VneID).

Su implementación debe llevarse a cabo de manera coordinada, coherente y continua, en el marco de la ejecución de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, que se celebró en enero pasado.

Antes de terminar este año, todos los hospitales que cumplan los requisitos establecidos, deberán completar la interconexión de los resultados de análisis clínicos y los datos de diagnóstico por imagen.

Además, no podrán repetir deliberadamente pruebas médicas para cobrar a los pacientes sin una justificación médica legítima, de acuerdo con la publicación.

Durante una reunión en el Ministerio de Salud, publicada este viernes en la web del organismo, la titular del sector Dao Hong Lan informó que como parte de las tareas de gobierno digital en el país recibieron 96 tareas regulares y 186 tareas con plazos de entrega, las primeras –precisó- ya fueron implementadas, y de las otras ya cumplieron 158 de las 186 acciones.

Entre los resultados sobresalientes se incluyen la conexión y limpieza de datos para 10 bases de datos médicas especializadas, la optimización de los flujos de conexión; el despliegue y la creación de 107 millones 361 mil 802 registros electrónicos de salud para los ciudadanos en la base de datos nacional de población.

Además, coordinaron el envío de más de 45,4 millones de notificaciones a los ciudadanos a través de la aplicación VneID para promover la activación de cuentas de identidad electrónica de nivel 2.

El Centro Nacional de Datos evaluó y acordó proporcionar infraestructura para nueve sistemas de información y bases de datos clave del Ministerio de Salud; y coordinó la estandarización de las especificaciones técnicas para sincronizar los datos con la base de datos nacional integrada según el principio de «sincronización dondequiera que los datos estén limpios».

En cuanto al desarrollo de la base de datos nacional de salud, el Ministerio de Salud concentró sus recursos en acelerar la finalización del entorno técnico.

El sistema cuenta con cuatro subsistemas funcionales: herramientas de recopilación de datos, almacén de datos centralizado, herramientas de administración del sistema y catálogo de datos.

Asimismo, integró con éxito poco más de 32 mil registros de datos de beneficiarios de asistencia social.

El sector gestiona 255 procedimientos administrativos, la totalidad de los cuales ofrecen servicios públicos en línea y se reutiliza la información de cuatro bases de datos nacionales para reducir la cantidad de documentos requeridos para 44 procedimientos administrativos.

Unido a ello, el sector sanitario estableció la visualización de datos de chequeos médicos periódicos en la plataforma VneID, en la que creó 107,3 millones de registros médicos electrónicos en el sistema de población.

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