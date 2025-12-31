Latinos preocupados por costo de la vida en EEUU hacia 2026

Para latinos y otros sectores multiculturales en Estados Unidos el 2026 vislumbra hoy con una interrogante sobre el futuro de la economía, tras un año de estrés por el costo de vida y el negativo ambiente político.

Los hispanos o latinos incluyeron entre las cuestiones más inquietantes de cara al venidero calendario el alquiler, el precio de los alimentos, la gasolina y el seguro médico, según reveló el reporte del Culture Collective Pulse del Intelligence Center de My Code para el diario La Opinión.

“Para los hispanos, la esperanza se centra mucho más en el costo inmediato y literal de estar vivos”, subrayó el informe. Una reciente encuesta de este medio de prensa enfatizó que el 80 por ciento de los entrevistados mencionó la economía y los precios como un tema prioritario.

Además, los latinos enumeraron la nostalgia por décadas pasadas en Estados Unidos, al observar que antes se vivía en un ambiente político menos hostil, en comparación con el actual escenario del gobierno del presidente Donald Trump.

“Están agotados por la emotividad de la política actual y desean regresar a una época en la que todo era social y amigable, lo que les permite sentirse lo suficientemente satisfechos como para concentrarse en vivir el momento”, subrayó el estudio, que no ofrece porcentajes, debido a las respuestas abiertas que podían ofrecer las personas consultadas.

En esta ocasión se les preguntó sobre “supervivencia económica vs. riqueza sistémica”, además de “progreso futuro vs. tranquilidad nostálgica”, dijo el rotativo en español más leído en Estados Unidos.

“Las familias hispanas se centran en el alivio diario de los costos exorbitantes del alquiler y la gasolina, simplemente buscando un respiro financiero para dejar de preocuparse por las facturas y comenzar a disfrutar de la vida juntos”, acotó el reporte.

El 2025 cierra con un aumento en la desaprobación de Trump entre latinos, quienes manifiestan su frustración por las políticas económicas y migratorias del gobernante republicano.

Al menos 20 millones de estadounidenses enfrentarán incrementos significativos en las primas de seguro médico y casi cinco millones no lo tendrán para 2027, casi un millón de latinos, de acuerdo con analistas.

