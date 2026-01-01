Con apoyo de todos, región oriental muestra recuperación tras Melissa

Las provincias orientales de Cuba mostraron este año un rostro de resistencia y organización, mientras avanzaban en la recuperación tras el paso del huracán Melissa, que los días 27 y 28 de octubre afectó severamente a ese territorio.

Tras el reporte del Instituto de Meteorología se expresó que lo más importante fue que no se perdió una sola vida humana, pese a los graves daños materiales que supuso el fenómeno para varias familias, y señaló que resultó la mayor victoria, basada en la preparación y evacuación masiva frente al paso del huracán, e impone el reto de reconstruir con más fuerza los destrozos.

Bajo la coordinación de la Defensa Civil y los gobiernos locales, se priorizó el restablecimiento de servicios vitales, apoyados por brigadas especializadas, algunas enviadas desde otros países, que trabajaron sin descanso en la rehabilitación de redes eléctricas, hidráulicas y viales.

La atención también se centró en el sector agropecuario, al evaluar daños a cultivos como el plátano y el café e implementar de estrategias de siembra rápida para garantizar la producción y la seguridad alimentaria en las primeras fases recuperativas.

Simultáneamente, se ejecutaron labores de reparación de viviendas, con más de 3 mil techos provisionales instalados para proteger a las familias que sufrieron afectaciones en los hogares.

La ola de solidaridad se convirtió en pilar fundamental en esa etapa, como destacó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en una visita a la provincia de Holguín: “La unidad del pueblo y la ayuda mutua son nuestro mayor recurso para salir adelante”.

Hasta la fecha reportada, se recibieron y distribuyeron importantes donaciones de países como Vietnam, China, Irán, India, Türkiye y otros, que facilitaron la recuperación con insumos médicos, alimentos, sistemas fotovoltaicos domésticos para apoyar a las familias que, por los daños, no accedían a la energía eléctrica luego de esta ser restablecida.

La Organización de las Naciones Unidas, mediante el Programa Mundial de Alimentos, entregó módulos y equipos para purificación de agua y la Unicef apeló a su fase de respuesta rápida para entregar kits de medicamentos, mosquiteros, sales de rehidratación y otros artículos de primera necesidad.

En el ámbito nacional, una campaña coordinada por los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas reunió ropa, colchones y enseres domésticos, aseo personal y alimentos de larga duración, además, a través de estas organizaciones micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) aportaron su grano de arena.

Las autoridades enfatizaron en que, superada la fase de respuesta inmediata, se transitó hacia la recuperación temprana, y los planes incluyeron la reparación total de centros educativos y de salud dañados.

El Instituto de Meteorología mantuvo la vigilancia sobre la evolución del tiempo en la región, mientras el pueblo oriental, con su proverbial resiliencia, continuó levantándose, respaldado por el apoyo de toda la nación.

