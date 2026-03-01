Chequean programa arrocero en Granma

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República,  chequeó  el  desarrollo del  programa  arrocero en recorrido realizado, este sábado,  por  la provincia de Granma. El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba valoró   el estado vegetativo  de las plantaciones   e intercambió  con productores, pertenecientes  a  la cooperativa de créditos y […]

Por /

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República,  chequeó  el  desarrollo del  programa  arrocero en recorrido realizado, este sábado,  por  la provincia de Granma.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba valoró   el estado vegetativo  de las plantaciones   e intercambió  con productores, pertenecientes  a  la cooperativa de créditos y servicios Enrique Moreno, de Río Cauto.

Valdés Mesa  instó a garantizar la producción del grano,  para evitar importaciones y lograr la autonomía de las empresas estatales,  le concedió relevancia  al vínculo con las instituciones científicas y  enfatizó en la importancia de crear empresas mixtas y asociaciones económicas internacionales.

El dirigente visitó el canal magistral,  en el tramo de la comunidad Vado del Yeso, afectado severamente por las inundaciones del huracán Melissa, obra hidráulica  sometida a  reparación,  prevista   a concluir  en el actual mes y que  ha de beneficiar con el agua la siembra de  arroz  a más de 20 mil hectáreas.

Valdés Mesa estuvo  acompañado  por Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora  y otros dirigentes del territorio.

Granma  no se detiene ante las dificultades cuando el país sostiene anualmente un alto consumo de arroz, por lo que la estrategia de autoabastecimiento resulta prioritaria para garantizar la soberanía alimentaria.

De ahí que el fortalecimiento del programa arrocero constituye un eje esencial para sustituir importaciones y asegurar la estabilidad de la canasta familiar normada.

La Demajagua

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio