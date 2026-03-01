Iraníes fortalecen espíritu de lucha tras asesinato de Jamenei

Teherán, 1 mar (Prensa Latina) Un alto funcionario iraní declaró hoy que el asesinato por un bombardeo de Estados Unidos e Israel del líder Supremo, el ayatolá, Ali Jamenei, solo consigue fortalecer la firmeza y determinación de lucha del pueblo. Por su parte, la Fundación para la Preservación y Difusión de los Valores de la […]

Teherán, 1 mar (Prensa Latina) Un alto funcionario iraní declaró hoy que el asesinato por un bombardeo de Estados Unidos e Israel del líder Supremo, el ayatolá, Ali Jamenei, solo consigue fortalecer la firmeza y determinación de lucha del pueblo.

Por su parte, la Fundación para la Preservación y Difusión de los Valores de la Defensa Sagrada y la Resistencia iraní, confirmó este domingo que además de Jamenei, los bombardeos estadounidenses y de Tel Aviv causaron el deceso también de otros altos cargos de la nación persa.

Entre los militares de alto rango abatidos se encuentran el secretario del Consejo de Seguridad y asesor del líder supremo para Asuntos de Seguridad, el almirante Ali Shamkhani, y el comandante general de División, Abdolrahim Musavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, precisó el organismo.

También figuran, el general de división Mohammad Pakpour, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y el general de División Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa.

Al calor de los bombardeos estadounidenses, iniciados la víspera, miles de iraníes realizaron este domingo masivas manifestaciones en Teherán, la capital del país, y otras ciudades, en las que expresaron su respaldo a las fuerzas armadas del país en defensa de la soberanía nacional.

Hasta el momento, la agresión estadounidense e israelí contra territorio iraní dejó un saldo de más de 200 muertos, entre ellos niños, y cientos de heridos, de acuerdo con fuentes oficiales.

