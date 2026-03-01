Esperanzas que vienen del Sol

piración colectiva. En el contexto, no están disponibles las baterías, que conforman los sistemas fotovoltaicos capaces de generar energía, cuando, sobre todo en las noches, no hay electricidad y el Sol no está. Aunque la voluntad de la Empresa Eléctrica de Granma es adelantar con los componentes existentes, el montaje de los 185 kit solares […]

piración colectiva.

En el contexto, no están disponibles las baterías, que conforman los sistemas fotovoltaicos capaces de generar energía, cuando, sobre todo en las noches, no hay electricidad y el Sol no está.

Aunque la voluntad de la Empresa Eléctrica de Granma es adelantar con los componentes existentes, el montaje de los 185 kit solares que beneficiarán a igual cantidad de centros vitales, la incertidumbre sobre la llegada de los sistemas de almacenamiento de energía a la provincia hace difusa la esperanza, que el Sol provee a Cuba en medio de la apuesta por la transición energética.

El plan de montaje de los sistemas fotovoltaicos es de dos kilowatt (kW) en instituciones de Salud, funerarias, sucursales bancarias, oficinas comerciales y de Comunicaciones, informó a La Demajagua Leydi Pompa Otero, especialista principal de Fuentes Renovables de Energía, de la entidad.

La nueva matriz energética, que responde a un programa nacional para garantizar servicios sociales ante la indisponibilidad de combustible, respaldará el funcionamiento de 185 centros vitales, a partir del montaje en cada entidad de un kit de cuatro paneles de 630 Watt, una batería de 24 Volt y 280 Amperes, y un inversor híbrido de dos kW.

Pompa Otero explicó que el equipamiento permitirá en el entorno de los 45 cuerpos de guardia de policlínicos, 14 hogares maternos y ocho de ancianos, junto a 16 casas de abuelos, la iluminación básica, asimismo, la refrigeración y almacenamiento de alimentos e, incluso, el funcionamiento de nebulizadores.

Del mismo modo, posibilitará en el curso del desarrollo de la bancarización en el que está inmerso el país, diversos servicios y la atención a la población en dos entidades bancarias por municipios, una del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y otra del Banco Popular de Ahorro (BPA).

También, se beneficiarán una veintena de salas velatorias y 19 oficinas comerciales de la propia Empresa Eléctrica del territorio, como parte de las prestaciones imprescindibles dentro de la dinámica social.

Al tiempo que, unos 37 sistemas fotovoltaicos se destinarán a garantizar el funcionamiento de las telecomunicaciones en el territorio, donde el servicio queda interrupto durante los apagones de más de cuatro horas en no pocos lugares.

Los sistemas de energía solar proceden de la República de China, nación que lidera en el orden mundial la fabricación de kit de autonomía, a partir de las radiaciones del astro rey.

A casi una semana de iniciarse la labor de montaje de los paneles y su tornillería, solo 15 instituciones cuentan con los paneles instalados, entre la suma de entidades en Yara, Río Cauto, Manzanillo, Bartolomé Masó, Niquero y Bayamo, informó la Empresa Eléctrica de Granma.

CONTRASTE

En tanto Copextel, que asume la responsabilidad de montar estaciones de energía en viviendas de profesionales de la Salud Pública, y los ministerios de Educación y Educación Superior, convierte la promesa del programa nacional energético en realidad.

Hace mes y medio, Maiquel Serrano Rivero, subdirector de Aseguramientos Médicos en el Hospital Infantil General Milanés, disfruta las bondades del sistema de mil 200 KW instalado en su vivienda, del reparto bayamés Camilo Cienfuegos.

“Desde el 12 de enero, mi estilo de vida cambió. No era fácil llegar del trabajo y, a oscuras, comenzar a hacer las labores de la casa”, revela.

“Ya puedo cocinar, ver la televisión, incluso hacer algún trabajo que me quedó pendiente, gracias a la iluminación. El panel ha sido tremendo alivio”, agrega.

“También puedo ayudar a mis vecinos, cargando un móvil o cualquier otro equipo”, dice, entre sonrisas y asombro, antes de precisar que sigue -al pie de la letra- cada consejo para el uso eficiente del sistema.

“Cuando los técnicos de Copextel vienen a instalarlo, te dan las instrucciones, enfatizan en lo que debes conectar y lo que no. No se puede poner nevera, refrigeradores ni fogones de inducción, solo televisores, lámparas, turbinas…”, recalca.

Pedro Adolfo Delgado Díaz, especialista y jefe del grupo técnico de la referida sucursal, precisó que se venden dos tipos de kit solar, procedentes de la industria china, uno de 800 W y otro de mil 200 W, los cuales funcionan y se recargan con paneles solares de manera exclusiva.

El especialista explicó que están diseñados para trabajar un promedio de cuatro horas, alimentando equipos de iluminación, ventiladores y otros, en sentido general de potencia baja.

También precisó que “no se recomeienda conectar los equipos de refrigeración al panel, porque los picos de corriente en el arranque sobrepasan los 10-13 amperes que soportan los inversores”, subrayó.

A propósito, de los 29 reportados con averías, 26 corresponden al modelo de mil 200 W; lo que invalida la garantía del equipo que es de un año.

Narcy Sánchez Pérez, profesora en el Ipu Julio Antonio Mella, lo vivió. Más que un privilegio por el mérito de ser seleccionada entre sus compañeros de trabajo, el panel (de 800 KW) se ha convertido en una odisea, desde su instalación, el pasado 13 de enero.

“Cuando lo fui a utilizar, por segunda vez (el día 22), no encendió”, expresa angustiada, no solo porque ya no posee esta ventaja, sino, también, porque comenzó a pagar un servicio que no recibe, “ya empezó el descuento”.

Cuenta la experimentada educadora, que hizo todo lo que le correspondía desde su posición de afectada, pero aún no tiene respuesta de cómo procederán a resolver su inconformidad.

Sánchez Pérez agrega que lo más lamentable es que no hay piezas de repuesto, “eso fue lo que me dijeron”. Y para colmo, en el dictamen final se alega que hay un corto circuito en el puente H del Transistor Mofe, provocado por sobrecarga no declarada e imputable al cliente, “aunque tampoco hubo manera de demostrarlo”, acota.

“Supuestamente, soy la culpable; lo único que se le conectó fue la extensión, que después se revisó y seguía en perfectas condiciones”, reflexiona Narcy.

Le resulta imposible ocultar su molestia, “son casi 58 mil pesos que debo pagar”, mientras, continúa a la espera de una respuesta, desde el día 2 que formuló su queja.

DESENLACE

La estrategia energética en Granma avanza entre luces y sombras. Mientras, centros vitales esperan porque la labor del personal de la Empresa Eléctrica traspase la luz de la esperanza en medio de la crisis energética; para algunos beneficiarios individuales, como Maiquel Serrano Rivero, representa un alivio tangible en la vida cotidiana.

Entre la luz prometida y las sombras de la ejecución, el éxito del proyecto dependerá no solo de la voluntad de instalar, sino de la capacidad real de sostener y reparar lo emplazado para despejar el peso de la incertidumbre y las deudas, como el antedicho caso de Narcy Sánchez Pérez.

La Demajagua