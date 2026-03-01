Impulsan en Italia campaña solidaria con Cuba

Organizaciones italianas solidarias con Cuba dieron un nuevo impulso a la campaña de recaudación de fondos Energía para la Vida, durante un evento en la sede del Ayuntamiento de la ciudad de Pescara, señala hoy un comunicado.extremadamente difíciles”, añadió Palombaro. Prensa LatinaCuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad […]