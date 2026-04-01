Destacan impacto de nuevos billetes de alta denominación

Directivos del Banco Central de Cuba (BCC) aseguraron hoy que la introducción, gradualmente, de dos nuevos billetes de alta denominación busca reducir costos operativos y mejorar la agilidad en las transacciones en efectivo, aunque se continuará promoviendo los pagos digitales.

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En conferencia de prensa en esta capital Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del BCC, y Julio Antonio Pérez Álvarez, su director de Emisión y valores, precisaron que a partir de mañana primero de abril comenzarán a circular en La Habana, y después en el resto del país, billetes de dos mil y cinco mil pesos cubanos (CUP).

El primero destaca la figura de Mariana Grajales, mientras que el segundo la de Celia Sánchez, ambas patriotas cubanas, siendo esta la primera vez en la historia de la numimástica nacional que aparecen mujeres en los billetes.

Los colores predominantes en el billete de 2000 CUP son el violeta y el rosa, y para el caso del de 5000 CUP es el azul.

Las imágenes cubren completamente los billetes, a diferencia de las ediciones anteriores, mejorando su durabilidad, e incluyen características de seguridad como microtexto, elementos de alto relieve incoloros, y fibrillas visibles bajo luz ultravioleta, además de incorporárseles el código Braille para facilitar su uso por personas con discapacidad visual.

Cada denominación también lleva su serie, el logotipo del banco y un sistema de identificación que incluye letras que indican la denominación y el número de impresión.

En resumen, estos billetes integran medidas de seguridad y un diseño que honra la historia y diversidad de Cuba, dijo el director de Emisión y valores del BCC.

De acuerdo con los funcionarios, su entrada en circulación responde a las necesidades reales de la economía, que demanda altas cantidades de dinero en efectivo, facilitando reducir los costos por la logística y ganar en agilidad en la operatoria en los momentos actuales de inflación por la que atraviesa el país.

Los directivos informaron que se ha comenzado el proceso logístico para distribuirlos a bancos y centros comerciales, asegurando su disponibilidad para el público.

Señalaron además, que se seguirán haciendo estudios en aras de ajustar el cono monetario según las necesidades de la nación, y aclararon que los nuevos billetes se suman a las denominaciones ya existentes.

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